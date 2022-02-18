شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تايوان تحمى تقنيات صناعة المعالجات من السرقات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترحت حكومة تايوان قانونًا جديدًا لمنع الصين من سرقة تقنيتها المتعلقة بصناعة الرقائق، وسط قلق متزايد فى تايبيه من أن بكين تكثف تجسسها الاقتصادى، بحسب موقع TOI الهندى.

وتصنع شركة التكنولوجيا الرائدة فى تايوان غالبية رقائق أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا فى العالم، والتى تُستخدم فى كل شىء بدءًا من الطائرات المقاتلة إلى الهواتف المحمولة، ولطالما شعرت الحكومة بالقلق بشأن الجهود الصينية لنسخ هذا النجاح، بما فى ذلك من خلال التجسس الاقتصادى وصيد المواهب وغير ذلك من الأساليب.

وقال مجلس الوزراء التايوانى إنه اقترح مخالفات جديدة لـ"التجسس الاقتصادى" بموجب قانون الأمن القومى، وفرض عقوبة تصل إلى 12 عامًا فى السجن لمن يسربون التقنيات الأساسية إلى الصين أو "قوات معادية أجنبية".

وباستخدام أحدث تقنيات صناعة الرقائق بتقنية 2 نانومتر من شركة TSMC العملاقة كمثال، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء لو بينج تشينج إن مثل هذه التكنولوجيا يمكن اعتبارها حيوية لأمن تايوان بموجب القانون الجديد ، وبالتالي هناك حاجة إلى حماية إضافية لها، بالإضافة إلى القوانين الحالية على الأسرار التجارية.

كما اقترحت الحكومة تشديد القوانين لمنع الشركات الصينية من الصيد غير المشروع للمواهب التايوانية عن طريق شركات تأسست في دولة ثالثة، كما شددت العقوبة على الاستثمار الصيني في تايوان من خلال الأساليب غير القانونية، والتى قالت الحكومة إنها أدت إلى العديد من حالات التجسس الصناعي في السنوات الأخيرة.