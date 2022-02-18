شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تفتح تحقيقًا بسبب 416 ألف سيارة تسلا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية (NHTSA)، أمس الخميس، إنها تفتح تحقيقًا رسميًا فى 416 ألف سيارة تسلا بشأن تقارير عن تنشيط غير متوقع للمكابح مرتبط بنظام مساعدة السائق الخاص بها.

ويغطى التقييم الأولى سيارات 2021-2022 Tesla Model 3 وModel Y فى الولايات المتحدة بعد أن تلقت الوكالة 354 شكوى حول المشكلة خلال الأشهر التسعة الماضية، وقالت NHTSA إن المركبات قيد المراجعة لديها نظام متقدم لمساعدة السائق الذى تسميه Tesla Autopilot، والذى يسمح لها بالفرملة والتوجيه تلقائيًا داخل ممراتها.

وقال NHTSA: "أبلغ المشتكون أن التباطؤ السريع يمكن أن يحدث دون سابق إنذار، بشكل عشوائى، وفي كثير من الأحيان بشكل متكرر في دورة قيادة واحدة، ويقول المالكون إنهم أثاروا مخاوف مع تسلا، التي رفضت الشكاوى قائلة إن الكبح أمر طبيعى، ووصفها البعض بأنها "الكبح الوهمي".

وأخبر مالك سيارة Tesla Model Y 2021 NHTSA فى أكتوبر أنه أثناء القيادة على طريق سريع بسرعة 80 ميلاً فى الساعة "اندفعت السيارة بقوة وتباطأت من 80 ميلاً فى الساعة إلى 69 ميلاً فى الساعة فى أقل من ثانية، وكان الكبح عنيفاً للغاية، رأسى اندفعت إلى الأمام وكدت أفقد السيطرة على السيارة".

وفتحت NHTSA في أغسطس تحقيقًا رسميًا للسلامة في نظام الطيار الآلي في Tesla في 765000 سيارة أمريكية بعد سلسلة من الحوادث التي شملت طرازات Tesla وسيارات الطوارئ.

في وقت سابق من هذا الشهر أكدت NHTSA أنها تقوم بمراجعة شكاوى المستهلكين من أن سيارات Tesla كانت تنشط الفرامل دون داع. التقييم الأولي هو المرحلة الأولى قبل أن تصدر NHTSA طلب سحب رسمي.

وفي الأسبوع الماضى استدعت شركة Tesla 578607 مركبة أمريكية لأن المشاة قد لا يكونوا قادرين على سماع صوت التحذير المطلوب لسيارة تقترب بسبب الموسيقى الصاخبة أو الأصوات الأخرى التي يتم تشغيلها بواسطة ميزة "Boombox" الخاصة بها.