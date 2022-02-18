شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيفية استخدام التحديث الجديد للرسائل الصوتية فى "واتساب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيّر تطبيق واتساب كيفية عمل الملاحظات الصوتية في تحديث ضخم يتم طرحه حيث كان التغيير قيد الاختبار لفترة من الوقت ، ولكنه جاهز للإصدار العام، ما يعنى أنه يمكنك الاستماع إلى الرسائل الصوتية عندما تكون في دردشة مختلفة.

لذلك إذا بدأت في الاستماع إلى ملاحظة صوتية في إحدى الدردشة ، فيمكنك الانتقال إلى أخرى دون إلغاء التشغيل.

هذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تستمع إلى ملاحظة صوتية طويلة ، لكنك لا تزال تريد التحدث إلى أشخاص آخرين في واتساب .

دخلت الميزة الاختبار في WhatsApp beta منذ حوالي شهر.

ولكن في آخر تحديث لتطبيق WhatsApp - الإصدار 22.4.75 - أصبح الآن متاحًا لجميع المستخدمين.

وتأكد من تحديث WhatsApp في Apple App Store على iPhone أو متجر Google Play على Android.

أعلن WhatsApp أيضًا عن بعض الوظائف الذكية الأخرى.

يتضمن ذلك القدرة على الإيقاف المؤقت واستئناف تسجيلات الملاحظات الصوتية. ويمكنك حتى الاستماع إلى الرسالة قبل إرسالها.

وهذه التغييرات ليست الوحيدة القادمة إلى واتساب .

يقوم التطبيق أيضًا باختبار ميزة Cover Photo على غرار Facebook للملفات الشخصية.

كما يقوم WhatsApp أيضًا بتجربة ردود الفعل على الرسائل على غرار Facebook للمحادثات.

وتشمل ردود الفعل "الإبهام لأعلى" و "قلب الحب" و "البكاء مع الضحك" و "الصدمة" و "البكاء" و "الصلاة" أو "ارتفاع الخمسة".

هذه الميزات متاحة حاليًا فقط في إصدار WhatsApp التجريبي.

إذا كنت ترغب في اختبار ميزات WhatsApp الجديدة ، فعليك التفكير في الانضمام إلى الإصدار التجريبي.

كيفية الحصول على WhatsApp beta

لتنزيل WhatsApp beta لهاتفك الذكي ، يجب عليك الانتقال إلى Google Play على جهاز Android والبحث عن WhatsApp.

قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى "كن أحد مختبري الإصدار التجريبي".

اضغط على زر "أنا في" ثم انقر على "انضمام" للتأكيد.

الآن كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.

يعد الانضمام إلى WhatsApp beta على iPhone أكثر صعوبة ولديه سعة محدودة.