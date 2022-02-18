شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سناب شات" تتيح للمستخدمين تغيير الأسماء الخاصة بهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "سناب شات " أنها ستتيح للمستخدمين تغيير الأسماء الخاصة بهم مع وصول تحديث عالمى فى وقت لاحق من هذا الشهر، ما يعنى أن المستخدم سيتمكن من ترك الاسم الذى استخدمه فى الأصل دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد تمامًا. يقول Snapchat إن الميزة الجديدة ستكون متاحة لكل من iOS و Android وسيتم إطلاقها فى 23 فبراير.

لتغيير اسم المستخدم الخاص بك ، توجه إلى شاشة الملف الشخصى من خلال النقر على أيقونة Bitmoji فى الزاوية اليمنى العليا من الكاميرا.

انقر على رمز الترس ، ثم على "اسم المستخدم" ، وحدد "تغيير اسم المستخدم".

لن يكون لتغيير اسم المستخدم أى تأثير على جهات الاتصال الخاصة بك أو رمز Snap أو نقاط Snap أو الذكريات ، وفقًا لبيان صحفى من Snapchat.

كن حذرًا من أنه لا يمكنك تغيير اسم المستخدم إلا مرة واحدة فى السنة، ويضيف Snap أنك لن تكون قادرًا على اختيار مقبض تم استخدامه فى الماضى حتى بنفسك.

لذلك إذا كنت تأمل فى تأمين اسم مستخدم مسجل وغير نشط بالفعل ، فلن يساعدك هذا التغيير. بالإضافة إلى ذلك ، بمجرد التبديل ، يبدو أن اسم المستخدم القديم الخاص بك قد اختفى إلى الأبد. كانت الميزة متاحة سابقًا للمستخدمين فى أستراليا.