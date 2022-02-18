شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إغلاق التطبيقات على ساعة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك إغلاق التطبيقات على ساعة أبل ببعض الخطوات البسيطة تمامًا مثل أيفون، وإذا تم تجميد أحد التطبيقات ولم يتم إغلاقها، فهناك حلول بديلة لحل هذه المشكلة، مثل فرض الإنهاء على ساعة أبل، وهنا نقدم لك خطوات إغلاق التطبيقات في الحالتان، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيفية إغلاق التطبيقات على ساعة أبل كيفية إغلاق التطبيقات على ساعة أبل 1. اضغط على الزر الجانبي لإظهار التطبيقات المفتوحة.

2. إذا لم تكن هناك تطبيقات مفتوحة، فسترى رسالة نصها: "تظهر التطبيقات المستخدمة مؤخرًا هنا"، وبخلاف ذلك، سترى قائمة بالنوافذ التي تمثل تطبيقات متنوعة، حيث يمكنك التمرير عبر هذه القائمة عن طريق التمرير لأعلى أو لأسفل على شاشة الساعة بإصبعك أو عن طريق Digital Crown.

3. اسحب لليسار على أي تطبيقات مفتوحة تريد إغلاقها، سيؤدي هذا إلى تحريك النافذة إلى اليسار وكشف علامة X حمراء.

4. اضغط على X لإغلاق التطبيق.



كيفية فرض إنهاء التطبيقات على ساعة أبل كيفية فرض إنهاء التطبيقات على ساعة أبل 1. اضغط على Digital Crown (الزر الدوار الموجود على الجانب الأيمن) لعرض جميع التطبيقات الموجودة على ساعتك.

2. اضغط على التطبيق الذي تريد إغلاقه.

3. اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي حتى ترى قائمة Power Down.

4. اضغط مع الاستمرار على Digital Crown حتى يتم إغلاق التطبيق وتعود الشاشة إلى وجه الساعة.