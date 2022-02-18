شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يعلن عن قيم مؤسسية جديدة لميتا بين موظفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج عن عدد من القيم المؤسسية الجديدة لشركة ميتا، وقد تضمن إدخال قيم مثل "بناء أشياء رائعة" و"التحرك بسرعة معًا" ونداء جديد للتركيز على التأثير طويل المدى، وهذه تستند إلى قيم فيس بوك الحالية، مثل أن تكون جريئًا وتتحرك بسرعة، فهذا تطور للشعارات، التى كانت ذات يوم "تحرك سريعًا وحطم الأرقام"، تطورت إلى "تحرك سريعًا" وهى الآن "تحرك سريعًا معًا".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أعاد زوكربيرج تسمية فيس بوك إلى ميتا العام الماضى، وأنشأ شركة أم لبعض أكبر تطبيقات الوسائط الاجتماعية، بما فى ذلك واتس آب وإنستجرام بجانب فيس بوك.

كما أنه لإنشاء تعريف موحد جديد لجميع موظفي الشركة، قالت الشركة إن الموظفين يجب أن يعتبروا أنفسهم Metamates، وأوضح زوكربيرج على فيس بوك أن القيم الحالية كتبت فى عام 2007، لكن الكثير قد تغير داخل الشركة منذ ذلك الحين.

وأضاف زوكربيرج "نحن الآن شركة موزعة.. لدينا مجتمع عالمي وتأثير واسع النطاق. وأوضح أننا الآن شركة ميتافيرس، نبني مستقبل الاتصال الاجتماعى.. الآن هذا هو الوقت المناسب لتحديث قيمنا ونظام التشغيل الثقافى الخاص بنا".

كما أنه بالإضافة إلى الشعارات الجديدة واسم جديد للموظفين، يعد هذا تحولًا بعيدًا عن الثقافة المفتوحة بشكل خاص لشركة وسائل التواصل الاجتماعى.

ويتوقع المطلعون أن هذه خطوة لتجنب التسريبات والأضرار المتكررة، وتطلب من كل موظف في شركة ميتا النظر فى رفاهية الشركة ككل.

وتوظف ميتا أكثر من 71000 شخص، وكلهم مرتبطون بنظام دردشة داخلى يشبه Facebook يسمى Workplace الذى يستضيف مناقشات عميقة حول كل شىء، وهذا جزء من الثقافة المفتوحة، التى كانت تحظى بتقدير من جانب الشركة، ولكن فى السنوات الأخيرة، تمكنت هذه المعلومات من تجاوز جدار حماية الشركة.