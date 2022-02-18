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تكنولوجيا: كويكب ضخم بحجم مبنى "إمباير ستيت" يقترب من الأرض هذا الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - صخرة فضائية ضخمة ستطير فوق الأرض هذا الأسبوع وفقًا لوكالة ناسا، وهى كويكب 2022 BH7 الذى سيقترب من الأرض اليوم الجمعة ومن المتوقع أن يكون بطول مبنى إمباير ستيت وهى  ناطحة سحاب فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.ولحسن الحظ إنه فى طريقه للتحليق بأمان عبر كوكبنا ولا يشكل أى تهديد للحياة على الأرض.

فى حالة حدوثها ، ستكون طائرة 2022 BH7 كبيرة بما يكفى لتدمير قارة بأكملها حسبما نمقل موقع ذى صن.

قدم مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا ملخصًا عن الصخور الفضائية فى قاعدة البيانات الخاصة بالأجسام القريبة من الأرض (NEO) على الإنترنت.

تتعقب المنصة أى شيء يمر ضمن 120 مليون ميل من الأرض، ويتتبع العلماء آلاف الأجسام القريبة من الأرض لرصد ما إذا كانت فى مسار تصادم مع كوكبنا.

إذا كانت هناك فرصة ضئيلة لتصطدم بالأرض وتتسبب فى أضرار جسيمة فى المستقبل ، فسيتم تصنيفها على أنها "خطر محتمل".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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