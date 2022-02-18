شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيدج وفاير فوكس وكروم على وشك الوصول للإصدار 100.. وإجراءات لمنع تعطل بعض المواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن كروم وفاير فوكس وإيدج، على وشك الوصول إلى الإصدار 100 ، فى إصدار ثلاثى قد يؤدى إلى تعطيل بعض مواقع الويب. قد يؤدى الانتقال إلى الإصدار 100 فى الأسابيع المقبلة إلى حدوث أخطاء أو مشكلات فى التوافق على بعض مواقع الويب غير الجاهزة لقراءة سلاسل وكيل المستخدم المكونة من ثلاثة أرقام. وتنشغل جوجل وموزيلا ومايكروسوفت بمحاولة استباق أى مشكلات كبيرة.

وحذرت موزيلا وجوجل ومايكروسوفت من الإصدار 100 القادم لأشهر ، والذى على وشك التراجع فى مارس لكل من كروم و إيدج ، يليه فايرفوكس فى مايو. يجرى كل من موزيلا وجوجل تجارب لاختبار مواقع الويب والإبلاغ عن الأعطال. هناك قائمة تشغيل من المشكلات ، وهى صغيرة إلى حد ما فى الوقت الحالى ، ويلاحظ موقع Engadget أن المواقع البارزة المتأثرة تشمل HBO Go و Bethesda و ياهو.

يوضح فريق من مطورى الويب فى مدونة موزيلا: "عندما وصلت المتصفحات لأول مرة إلى الإصدار 10 منذ ما يزيد قليلاً عن 12 عامًا ، تم اكتشاف العديد من المشكلات مع مكتبات تحليل وكيل المستخدم حيث انتقل رقم الإصدار الرئيسى من رقم واحد إلى رقمين". يشبه إلى حد كبير خطأ Y2K الشهير الذى جعل عام 2000 غير قابل للتمييز عن عام 1900 بالنسبة لبعض أجهزة الكمبيوتر ، فإن المتصفحات لها تنسيقات مختلفة لسلاسل وكيل المستخدم ، و "من الممكن أن تحتوى بعض مكتبات التحليل على افتراضات مشفرة أو أخطاء لا تدخل فيها أرقام الإصدارات الرئيسية المكونة من ثلاثة أرقام للحساب ".

على الرغم من وجود مخاوف بشأن تعطل بعض مواقع الويب ، إلا أن هناك الكثير من العمل الشاق يجرى خلف الكواليس - يشبه إلى حد كبير ما حدث لتجنب الصداع الكبير مع خطأ Y2K قبل 22 عامًا - لجعل الانتقال إلى الإصدار 100 يسير بسلاسة. يمكن للمطورين تمكين علامة خاصة فى الإصدارات الحالية من Chrome و Edge و Firefox لجعل تقرير المتصفحات كإصدار 100 والمساعدة فى اختبار المواقع حسب نقل تقرير The Verege.

هناك أيضًا خطط مطبقة إذا كانت هناك مشكلات منتشرة. تقول Mozilla إنها ستعمل إما على إصلاح مواقع الويب المعطلة أو تجميد إصدار Firefox الرئيسى مؤقتًا عند 99 إذا كانت الأعطال منتشرة ولا يمكن التحكم فيها. تتمثل خطة النسخ الاحتياطى لـ Google فى استخدام علامة لتجميد الإصدار الرئيسى عند 99 ، ولم تُفصِّل Microsoft خطة النسخ الاحتياطى بقدر ما تستطيع.