شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين ربط AirPods بتليفزيون أبل من خلال السحابة والبلوتوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك ببساطة توصيل AirPods بتليفزيون أبل Apple TV الخاص بك، والاستمتاع بالتجربة بنفسك، وذلك عبر السحابة أو إعدادات البلوتوث، وكلا الطريقتين لهما خطوات بسيطة للقيام بذلك، نرصدها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيفية توصيل Apple AirPods بـApple TV من خلال البلوتوث كيفية توصيل Apple AirPods بـApple TV من خلال البلوتوث 1. ضع AirPods فى علبتها للتأكد من عدم إقرانها حاليًا بجهاز آخر.

2. افتح تطبيق "الإعدادات" على Apple TV.

3. حدد Remote and Devices (أجهزة التحكم عن بُعد)، ثم Bluetooth.

4. افتح حافظة AirPods، ثم اضغط على الزر الموجود في الخلف حتى يومض المصباح باللون الأبيض.

5. حدد AirPods الخاص بك من قائمة "الأجهزة الأخرى".





كيفية توصيل AirPods و Apple TV من خلال سحابة iCloudيجب أن يتصل جهاز AirPods تلقائيًا بجهاز Apple TV الخاص بك إذا كان مرتبطًا بنفس معرف أبل، وللقيام بذلك، ادخل معرف أبل عند إعداد الجهاز

وعندما تكون جاهزًا لتوصيل AirPods، اتبع الخطوات التالية:

1.افتح حافظة AirPods.

2.قم بتشغيل Apple TV الخاص بك، ثم انتقل إلى الشاشة الرئيسية.

3.اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت، على جهاز التحكم عن بعد الخاص بـApple TV.

4. حدد AirPods.