شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تتوصل إلى صفقة لمواصلة قبول مدفوعات Visa فى جميع أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت رويترز بأن أمازون وفيزا قد حلا نزاعهما المحتدم بشأن رسوم الدفع في المملكة المتحدة وأماكن أخرى ، وقال متحدث باسم الشركة لرويترز "توصلنا مؤخرًا إلى اتفاقية عالمية مع فيزا تسمح لجميع العملاء بالاستمرار في استخدام بطاقاتهم الائتمانية من فيزا فى متاجرنا، وفقا لتقرير engadged .

وهددت أمازون بالتوقف عن قبول Visa في المملكة المتحدة اعتبارًا من 19 يناير، مستشهدة بالرسوم المرتفعة التى تفرضها على معاملات بطاقات الائتمان، ولم تتأثر بقية أوروبا لأن الاتحاد الأوروبى لديه حد أقصى لرسوم جهة إصدار البطاقات، لكن مصدرى بطاقات ماستركارد وفيزا قاموا برفع الرسوم في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وأعلن المنظمون البريطانيون مؤخرًا أنهم سيحققون فى هذه الزيادات.

ويبدو من المرجح أن أمازون لن تنفذ تهديدها، بالنظر إلى هيمنة Visa في سوق الدفع، ومن المؤكد أنه قبل هذا الموعد النهائى بوقت قصير أعلنت أمازون أنها ستستمر فى قبول البطاقات بعد كل شيء وقالت إنها "تعمل عن كثب مع Visa على حل محتمل".

ولم تحظر أمازون أو تهدد بحظر بطاقات Visa في أي مكان آخر ، لكنها فرضت رسوم معاملات إضافية على العملاء الذين يستخدمون Visa في أستراليا وسنغافورة.

وتم الآن إلغاء هذه التهمة ، ويبدو أن Visa و Amazon قد أخلتا كل شيء وراءهما، وقال متحدث باسم Visa في بيان: "تتضمن هذه الاتفاقية قبول Visa في جميع متاجر ومواقع Amazon اليوم ، بالإضافة إلى التزام مشترك بالتعاون فى مبادرات المنتجات والتكنولوجيا الجديدة".