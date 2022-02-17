الأرصاد: التقلبات الجوية من الجمعة للأحد لن تؤذي المواطنين أو ينتج عنها أزمات

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر هيئة الأرصاد، إن "الاخدود العلوي" هو منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وستظهر تأثيراته خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأوضح "شاهين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة في هذه المنخفض في طبقات الجو العليا ستصل إلى 28 درجة مئوية تحت الصفر، وهو ما سيؤدي إلى إنخفاض درجات الحرارة على القاهرة والسواحل تتراوح ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية يوم السبت على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وأضاف أن هذا المنخفض سيولد بعض السحب الرعدية على بعض المحافظات، وسقوط أمطار مابين متوسطة وخفيفة في بعض المناطق، متابعا: "غداً الجمعة ستكون هناك أمطار خفيفة وحالة عدم استقرار في درجة الحرارة تبدأ الجمعة وتنتهي مساء الأحد".

وشدد "شاهين" على أنه رغم التقلبات الجوية التي ستشهدها البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة ولكن لن تكون بالعنف والقسوة التي يتوقعها البعض التي ستؤذي المواطنين، ولن تتسبب سقوط الأمطار في أي أزمات في القاهرة والسواحل الشمالية.