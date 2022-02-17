تعرف على الألعاب التي بدعم لتقنية Nvidia Reflex

تصدر الكثير من الألعاب الجديدة للحواسيب الشخصية في شهر فبراير، لذلك يعتبر هذا الشهر من الشهور الحافلة لشركة Nvidia حيث تقوم بدعم الكثير من الألعاب المختلفة التي تصدر لهذا الحاسب، وقد عملت نفيديا بشكل مكثف لدعم الكثير من الألعاب الموجودة بالفعل على الحاسب الشخصي بتقنياتها المختلفة، حيث تدعم أكثر من 8 ألعاب تنافسية من أفضل 10 ألعاب تنافسية في السوق حاليًا.

وتستمر قائمة الألعاب المدعومة من نفيديا في الزيادة بشكل رسمي عبر دعم لعبتي iracing و Shadow Warrior 3 التي يتم إطلاقها في مارس القادم.

لعبة iracing الجديدة التي تحصل على دعم Nvidia Reflex

صدرت لعبة iracing بالفعل لجميع الحواسيب الشخصية، وهي تعتبر من الحواسيب المميزة التي تقدم تجربة مميزة وفريدة من نوعها في مجال محاكاة سباقات السيارات.

وتحصل اللعبة على زيادة تصل إلى 20٪ في معدل استجابة اللعبة للأوامر والتحكم في حركة السيارات داخلها بفضل تقنية Reflex، ويزيد ذلك من متعة قيادة السيارات في اللعبة ويجعلها تنافس الألعاب الرائدة في مجال محاكاة سيارات السباق.

كما تحصل لعبة Super People في طورها التجريبي على دعم التقنية ودعم تقنية DLSS لزيادة الأداء التي تقدم زيادة تصل إلى 50٪ بفضل هذه التقنية.

وتأتي اللعبة من شركة Wonder Games، وقد حصلت اللعبة على نجاح كبير في طورها التجريبي عبر متجر ستيم مباشرةً.

ويتم إضافة الكثير من الألعاب والتحديثات بشكل متسمر لدعم تقنيات نفيديا الجديدة بالإضافة إلى المزيد من المحتويات التجريبية على ألعاب Super People beta، وiracing التي تحصل على الكثير من التحديثات والسيارات الجديدة.

ويمكنك استخدام التقنيات الجديدة مع الألعاب عبر تثبيت تحديث Geforce الجديد، ويمكنك الوصول إليه من موقع Geforce الرسمي .