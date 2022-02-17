إلى محبي “نينتيندو”… هذه الألعاب لن تكون متوفرة في العام 2023

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعد نينتيندو سويتش وحدة التحكم الرئيسية في نينتيندو لسنوات، لكن الشركة لا تزال تحتفظ بـ eShop من Wii U و Nintendo 3DS مفتوحًا للأشخاص الذين يرغبون في شراء ألعاب على تلك المنصات.

لكن الأمر لن يستمر طويلا حيث لن تسمح Nintendo بشراء أشياء على Wii U أو Nintendo 3DS eShop “اعتبارًا من أواخر مارس 2023 حسبما أعلنت ذلك.

وستجري “نينتيندو” تغييرات بطيئة على مشتريات eShop حتى هذا الموعد النهائي:

فى 23 مايو 2022 لن تتمكن من استخدام بطاقة ائتمان لإضافة أموال إلى حسابات eShop الخاصة بك على أجهزة Wii U أو 3DS.

فى 29 أغسطس 2022 لن تتمكن من استخدام بطاقات هدايا eShop لإضافة أموال إلى حساباتك على هذه الأجهزة أيضًا حسبما نقل موقع The verege.

إذا كان لديك أي رموز للتنزيل، فلن تتمكن من استرداد قيمتها بعد أواخر (مارس) 2023.

لن تتمكن من استخدام الأموال في حساب Nintendo Wallet الخاص بك (على افتراض أنك ربطت حساب Nintendo Switch هذا بحساب Nintendo Network ID الأقدم) لشراء محتوى Wii U و 3DS بعد أواخر (مارس) 2023.

وتقول الشركة: “حتى بعد أواخر مارس 2023 سيظل من الممكن إعادة تنزيل الألعاب والمحتوى القابل للتنزيل، وتلقي تحديثات البرامج والاستمتاع باللعب عبر الإنترنت على Wii U ومجموعة أنظمة Nintendo 3DS”. ومع ذلك لن تتوفر العروض التوضيحية وبرامج التشغيل المجاني بعد أواخر (مارس) 2023.