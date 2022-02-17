شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تحضر الرواد للرحلة التى ستطلقها إلى المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن التحضيرات جارية لتدريب طواقم الرحلة الروسية المأهولة القادمة التى ستتجه نحو المحطة الفضائية الدولية.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "سيبدأ أفراد الطاقمين الأساسى والاحتياطى لمركبة Soyuz MS-21 تدريباتهم فى مركز جاجارين الفضائى الروسى، استعدادا لرحلة هذه المركبة التى ستطلق نحو المحطة الفضائية الدولية فى 18 مارس المقبل، وفقا لتقرير RT.

وجاء فى البيان "خلال التدريبات في المركز سيستخدم رائدا الفضاء الروسيان، أوليغ أورتيوموف ودينيس ماتفييف جهاز محاكاة سيساعدهما على تعلّم آلية إقران المركبة بالمحطة الفضائية ضمن الآلية اليدوية، واعتبارا من 22 فبراير الجارى سيخضع أفراد طاقم مركبة سويوز لتدريبات معقدة، أما المرحلة النهائية من التدريبات فسيخضع لها الرواد فى قاعدة بايكونور الفضائية".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أعلنت أن رواد الرحلة المذكورة كانوا قد اجتازوا يوم الثلاثاء 15 فبراير الجارى فحوصات لتقييم مهاراتهم فى إقران مركبة "سويوز" بالمحطة بأربع وضعيات مختلفة، وحصلوا على تقييمات ممتازة من قبل اللجنة الفاحصة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مركبة Soyuz MS-21 مع الصاروخ الروسى الذى سيحملها إلى الفضاء من المفترض أن يطلقهما إلى مدارات الأرض في 18 مارس القادم من قاعدة "بايكونور" الفضائية، بتمام الساعة 18:55 بتوقيت موسكو، وسيضم الطاقم الأساسي للمركبة رواد الفضاء الروس: أوليج أرتيوموف، ودينيس ماتفييف، وسيرجي كورساكوف.