شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه العثور على جسم غامض يدور حول الشمس وكيف يتعامل معه العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء الفلك جسمًا جديدًا غامضًا خارج نبتون يمكن أن يساعد في البحث عن الكوكب التاسع المفترض لنظامنا الشمسي، ويستغرق الجسم العابر لنبتون، المسمى 2021 XD7 حوالى 286 عاما للتنقل حول الشمس، حيث رصده ريتشارد بويل باستخدام تلسكوب الفاتيكان للتكنولوجيا المتقدمة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يشبه إلى حد كبير بلوتو، فإن 2021 XD7 له مدار غريب يميل إلى حد كبير أكثر من حركات الأرض والمريخ والكواكب الأخرى.

ويأمل علماء الفلك أن يساعدهم استكشاف هذه الأجسام في العثور على الكوكب التاسع بعيد المنال، لأنهم يعتقدون أن مدارات عدد من الأجسام في المناطق البعيدة للنظام الشمسي قد تعطلت بسبب سحب كوكب غير معروف حتى الآن.

كما تم اقتراح هذا العالم الغريب لأول مرة من جانب مجموعة في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، لشرح المسارات المشوهة التي شوهدت في الأجسام الجليدية البعيدة.

يُطلق على مثل هذا الجسم TNO لأنها أبعد من أي كوكب صغير في النظام الشمسي مع مدار وراء نبتون، ويُعتقد أنها بقايا من تكوين النظام الشمسي وتتكون من خليط من الصخور والكربون غير المتبلور والجليد المتطاير مثل الماء والميثان.