شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "شيك" موقع من ستيف جوبز يدخل مزاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد موقع Mac Rumors إن شيكاً موقعاً من ستيف جوبز الرئيس التنفيذي السابق لشركة أبل قد دخل المزاد العلني هذا الأسبوع، ضمن حملة لبيع تذكارات متعلقة بجوبز، وإلى جانب ستيف جوبز، يحمل الشيك أيضاً توقيع ستيف وزنيات الذي شارك في تأسيس شركة أبل، وسيتم بيعه عبر منصة RR Auction للمزادات.



ستيف جونز

ويحمل الشيك تاريخ 15 يوليو 1976 وهو محرر لشركة Kierulff Electronics بقيمة 3430 دولاراً، وجاء تحرير الشيك في نفس الشهر الذي عرض فيه وزنياك أول نموذج لحاسوب Apple-1 في شركة Homebrew Computer في ولاية كاليفورنيا.

وقال موقع المزادات إن الشيك من المرجح، حسبما يبدو من تاريخه، أنه قد تم استخدامه للدفع مقابل قطع مستخدمة لإنتاج الدفعة الثانية من حواسب Apple-1، ووصلت المزايدة على الشيك حتى كتابة هذا التقرير إلى 23000 دولار، وتبلغ قيمة المزايدة التالية 25000 دولار، ومن المقرر أن ينتهي المزاد في 17 مارس، لذلك قد يباع مقابل مبلغ أكبر بكثير.

ويمثل الشيك جزءاً من بيع مصمم لتعقب تاريخ الحواسب الشخصية من خلال الوثائق والأغراض. وتوجد نماذج وأمثلة قديمة على ماوس الحواسب التي ابتكرها المهندس Doug Engelbart وغيرها من أجهزة أبل القديمة.

وإلى جانب الشيك، يعرض موقع المراهنات كذلك كتاباً سنوياً موقعاً من جوبر، وصوراً لجوبز عندما كان طالباً مستجداً في الكلية، وكذلك طلب وظيفة لدى شركة أتاري موقع من جوبز، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها 300 ألف دولار، كما توجد بطاقات أعمال لجوبز وغيرها من التذكارات الموقعة منه، وسينتهي المزاد عليها جميعها في 17 مارس القادم.