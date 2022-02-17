شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تصمم تؤاما رقميا للروبوت "ماركر" بتقنية أندرويد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صمم خبراء شركة "تقنية أندرويد" بالتعاون مع معهد البحوث وتقنية الروبوتات بالجامعة الفدرالية الجنوبية، تؤاما رقميا للروبوت "ماركر، وفقا لتقرير RT .

ويشير يفغيني دودوروف، المدير التنفيذي لشركة "تقنية أندرويد" في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن خبراء الشركة بالتعاون مع علماء معهد بحوث الروبوتات، صمموا بيئة افتراضية لمحاكاة تشغيل الروبوت "ماركر" في بيئات متنوعة مع معدات مختلفة.

ويضيف، تم هذا بتكليف من مؤسسة البحوث المتقدمة، لتطوير وسائل لمحاكاة افتراضية، تسمح باختبار شامل لتقنية الروبوتات على التوائم الرقمية للمنصات الروبوتية".

ويشير دودوروف، إلى أن النسخ الرقمية للمنصات الروبوتية ووحدات الحمولة والوسط المحيط، يسمح لنا بإنشاء بيئة افتراضية لمحاكاة مختلف العمليات الفيزيائية والطبيعية: المطر، الثلج، النهار والليل، وتضاريس مختلفة من الصحارى الرملية إلى الثلوج القطبية. كما يمكن محاكاة إصابات مختلفة في جسم الروبوت، بما في ذلك انقطاع الجنزير.

ووفقا له، يمكن مستقبلا تحويل النسخة الافتراضية إلى "مطلق نار" تكتيكي لإجراء اختبارات تكنولوجيا التكتيكات واستراتيجيات سلوك النظم الروبوتية في مواقف وظروف مختلفة.