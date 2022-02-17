آبل تفاجئ عشاقها بـ3 طرازات جديدة من أجهزة Mac

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 04:09 مساءً - سيكون عشاق أبل على موعد مع عدد مميز من الأجهزة الجديدة كليا التي من يرتقب الكشف عنها في حدث أبل الاستثنائي المتوقع في مارس المقبل.

ووفق موقع “أبل دبليو دي”، رصدت شركة Consomac، قيام أبل بتوثيق ثلاثة أجهزة Mac جديدة باسمها في قاعدة البيانات التنظيمية الأوروبية الآسيوية.

ويأتي ذلك تمهيدا للكشف عن تلك الأجهزة ضمن حدث أبل المرتقب في منتصف مارس/آذار المقبل.

وحسب الموقع، فإن الأرقام التسويقية للطرازات الجديدة هي A2615 و A2686 و A2681.

ووفق تقرير سابق لوكالة بلومبرج، تخطط أبل لتنظيم أول حدث لها خلال عام 2022 الجاري في الثامن من مارس/آذار المقبل، ومن أبرز الأجهزة التي يرتقب الكشف عنها خلال هذا الحدث، هاتف آيفون SE 3 الجديد كليا.

كما يتوقع أن يتم الكشف عن جهاز Mac mini المتطور، أو ربما iMac Pro أو Apple Silicon Mac Pro.

فرع جديد لـ”أبل” في الإمارات

في الوقت نفسه، في قلب جزيرة المارية بأبوظبي، تفتتح شركة أبل العملاقة متجرها الجديد الذي سيطلق خلال فبراير/شباط الجاري.

وذكرت شركة “أبل” في بيان لها أنها ستفتتح متجراً جديداً ليكون الرابع لها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبخصوص الموقع ذكرت “أبل” أن المتجر سيكون في جزيرة المارية في أبوظبي، وهو الثاني لها في العاصمة أبوظبي.

وكشفت “أبل” عن تصميم الواجهة الأمامية للمتجر الذي سيفتح أبوابه قريباً. ويحمل التصميم المميز لهذا المبنى دلالات تشير إلى اللؤلؤ والغواصين الذين كانوا يبحثون عن اللؤلؤ قديماً، وما يمثله ذلك لتاريخ إمارة أبوظبي وثقافتها.

وقالت “أبل” في بيان لها: “اللؤلؤ والبيئة التي يولد منها عبارة عن دلالة لنمو المدينة واستثمارها في مجتمعها المبدع الذي يسير بسرعة قصوى نحو المستقبل”.

وأضافت: “سيتمكن الزوار من الإبداع والتعاون والاستمرار بتجربة أفضل ما تقدمه “أبل”، وكل هذا في مكان واحد”.

وكانت “أبل” قد افتتحت متجرها المعاد تصميمه في ياس مول في أبوظبي الأسبوع الماضي، وأصبح المتجر الآن بضعف حجمه السابق.

ويعرض المتجر المصمم من الخشب والزجاج جميع منتجات أبل المتاحة في الإمارات، وكذلك برنامج المقايضة المعتمد لدى الشركة، بالإضافة إلى الدعم الفني.

ووفقا لأحدث تقرير صادر عن شركة استشارات تقييم العلامات التجارية “براند فاينانس”، احتفظت أبل بلقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم بعد زيادة قدرها 35% لتصل إلى 355.1 مليار دولار أمريكي – وهي أعلى قيمة للعلامة التجارية تم تسجيلها على الإطلاق في تصنيف Brand Finance Global 500.

تعد الشركة الأولى التي بلغت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار أمريكي، ولا تزال مبيعات هاتف iPhone تمثل نحو نصف مبيعات العلامة التجارية.

وشهد هذا العام اهتمام Apple بمجموعة منتجاتها الأخرى مع جيل جديد من أجهزة iPad، وتجديد شامل لأجهزة iMac، وتقديم أجهزة AirTags. كما تطورت مجموعة خدماتها، بدءًا من Apple Pay ووصولاً إلى Apple TV، إلى حد كبير وتزايدت أهميتها ودورها في نجاح العلامة التجارية.