شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تغلق محاور AltspaceVR الاجتماعية لمكافحة التحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري Microsoft عددًا قليلاً من التغييرات على AltspaceVR لمكافحة التحرش داخل تطبيق الواقع الافتراضي اعتبارًا من اليوم ، وأزالت الشركة المساحات الاجتماعية Campfire و News and Entertainment Commons، وكانت تلك المحاور حيث يمكن لمستخدمى AltspaceVR التجمع والتحدث مع بعضهم البعض بحرية، لكن هذه الحرية نفسها تعنى أيضًا أن المضايقة كانت قضية مستمرة، وفقا لتقرير engadged.

وبشكل افتراضى، يتم الآن تشغيل ميزة فقاعات الأمان في AltspaceVR لجميع المستخدمين، كما إنه يخلق حاجزًا لمنع الأشخاص الآخرين من دخول المساحة الشخصية لصورتك الرمزية، وأخيرًا وليس آخرًا تقول Microsoft إن التطبيق سيقوم تلقائيًا بكتم صوت الحاضرين الجدد عند انضمامهم إلى الحدث لأول مرة، كما وعدت الشركة بزيادة الاعتدال وتحسين تصنيفات محتوى الأحداث لتكملة هذه التغييرات.

وفى الأسابيع المقبلة، قالت Microsoft إنها ستطلب من الأشخاص استخدام حساب Microsoft للوصول إلى AltspaceVR نتيجة لهذا المطلب، سيكون لدى الآباء خيار استخدام ميزة أمان العائلة الخاصة بالشركة للحد من الوقت الذي يمكن لأطفالهم قضاءه داخل التطبيق.

وقال أليكس كيبمان، رئيس قسم الواقع المختلط في Microsoft: "مع تطور منصات مثل AltspaceVR ، من المهم أن ننظر إلى التجارب الحالية ونقيّم ما إذا كانت تخدم بشكل مناسب احتياجات العملاء اليوم وفي المستقبل، ويتضمن ذلك مساعدة الأشخاص على التواصل بشكل أفضل مع أولئك الذين لديهم اهتمامات مشتركة مع ضمان أن الأماكن التي يمكنهم الوصول إليها آمنة من السلوك غير المناسب والمضايقات." وتأتي التغييرات في الوقت الذي تتصارع فيه منصات VR الأخرى مع قضايا التحرش الخاصة بها.

وفي بداية شهر فبراير، طرحت Meta ميزة تسمى الحدود الشخصية إلى Horizon Worlds مثل AltspaceVR's Safety Bubble ، وهو موجود لمنع الأشخاص من دخول مساحتك الشخصية على نطاق أوسع ، ويبدو أن التغييرات تشير إلى أن Microsoft ملتزمة بالعمل على نسخة ما من metaverse على الرغم من التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن قسم الواقع المختلط بالشركة قد فقد عددًا كبيرًا من الموظفين لمنافسين مثل Meta .