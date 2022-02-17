شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يرقى نيك كليج لمنصب رئيس الشؤون العالمية فى ميتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمت ترقية نيك كليج، السياسي البريطاني السابق الذي تحول إلى مدير تنفيذي على Facebook ويشغل كليج الآن منصب رئيس الشؤون العالمية في Meta ، وهو منصب يقدم تقاريره مباشرة إلى مارك زوكربيرج، وفقا لتقرير engadged .

وكان كليج يرى بالفعل الكثير من المناصب السياسية في Meta بصفته نائب الرئيس للشؤون العالمية والاتصالات ، وهو المنصب الذي أبلغه مدير العمليات شيريل ساندبرج، لكن العنوان الجديد يؤكد مدى اعتماد زوكربيرج على نائب رئيس الوزراء السابق بينما يتعامل Facebook مع العديد من الفضائح والتحقيقات واحتمال زيادة التنظيم الحكومي.

وانضم أولاً إلى Facebook فى 2018 بعد أن انهارت مسيرته السياسية فجأة وكان مسؤولو Facebook يأملون في أن يتمكن من مساعدة الشركة على تحسين سمعتها الملطخة بعد Cambridge Analytica ، وتوجيه تفاعلاتها مع المشرعين والمسؤولين الحكوميين. ومنذ ذلك الحين ، لعب كليج دور مهم في بعض أكثر قرارات فيسبوك إثارة للجدل فى السنوات الأخيرة ، بما في ذلك طريقة تعامله مع تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان كليج أيضًا المتحدث الرئيسي باسم قرار الشركة الخبيث بإعفاء السياسيين من التحقق من الحقائق، ويمكن أن يساعد رفع كليج الآن أيضًا في حماية زوكربيرج وساندبرج من الخلافات المستقبلية حيث يصبح وجه سياسات ميتا.

ومن المرجح أيضًا أن يواصل السياسي السابق تمثيل الشركة في جلسات الاستماع والتفاعلات الأخرى مع المسؤولين الحكوميين. وكتب زوكربيرج: "سيقود نيك الآن شركتنا فيما يتعلق بجميع مسائل سياستنا، بما في ذلك كيفية تفاعلنا مع الحكومات لأنها تفكر في اعتماد سياسات ولوائح جديدة، بالإضافة إلى كيفية طرحنا للحالة علنًا بشأن منتجاتنا وعملنا"في الفيس بوك.

"بينما يتولى نيك هذا الدور القيادي الجديد ، فإنه سيمكنني من تركيز المزيد من طاقتي على قيادة الشركة بينما نقوم ببناء منتجات جديدة للمستقبل ، وسوف يدعم شيريل وهي تواصل التركيز على نجاح أعمالنا. " ويأتى الدور الجديد وسط بعض التغييرات الأكبر في الشركة المعروفة الآن باسم Meta إلى جانب المحور الوشيك من الشبكات الاجتماعية إلى metaverse ، وأعادت الشركة أيضًا تسمية علامتها التجارية News Feed لكى تطعم الموظفين المطلعين الذين سيعرفون الآن باسم"ميتامات".

وفي تعليق على منشور زوكربيرج على Facebook ، كتب كليج أن الشركة في "نقطة انعطاف مهمة، وستظل منتجاتنا الحالية والمستقبلية موضع اهتمام ونقاش مجتمعي مكثف،و إنني أتطلع بشدة للعب دور في هذا النقاش نيابة عنا ، والتأكد من أن لدينا السياسات الصحيحة لتعكس مسؤولياتنا ودعم بناء منتجات جديدة ومبتكرة لسنوات قادمة.