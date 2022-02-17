شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توفر خدمة إعادة تشغيل الموسيقى حتى نهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد شهر ونصف من عام 2022 أصبحت جولة Apple Music حول عادات الاستماع لديك على مدار العام موجودة بالفعل، وفقًا لتقارير 9to5Mac، على عكس Spotify ، التى يتم إطلاق ميزة Wrapped الخاصة بها فى ديسمبر من كل عام، وتتوفر ميزة إعادة تشغيل الموسيقى المنافسة من Apple حاليا وحتى نهاية العام.

لذلك إذا كنت مشتركًا في Apple Music حريصًا على معرفة ما كانت عليه أذواقك الموسيقية على مدار الـ47 يومًا الماضية، فقد حان الوقت الآن.

بالطبع هناك فرصة جيدة لأنك لم تستمع فعليًا لموسيقى كافية هذا العام لـ Apple Music لإنشاء ملخص إعادة التشغيل الخاص بك.

ووفقًا لملاحظات 9to5Mac ، يعرض الملخص أفضل 100 أغنية تم تشغيلها، وأهم 10 ألبومات تم تشغيلها، والأكثر استماعًا للفنانين، يمكنك العثور على الإحصائيات الخاصة بك من خلال التوجه علامة التبويب "استمع الآن" في تطبيق Apple Music.

ووفقا لتقرير موقع The Verege فإن جودة ملخص Apple تتضاءل مقارنةً ببرنامج Spotify ، الذي يقدم رسومًا بيانية براقة، ولوحات مزاجية ، وملخصًا مخصصًا لكيفية ترتيب استماعك بين مستمعي الموسيقى الآخرين.