شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شحنات الهواتف الذكية القابلة للطى ستتجاوز 30 مليون هاتف بحلول 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شحنات الهواتف الذكية القابلة للطى ستتجاوز 30 مليونًا في عام 2024، فيما وصلت شحنات الهواتف الذكية القابلة للطي إلى 8.9 مليون خلال العام الماضى 2021، حيث تتولى سامسونج القيادة، وتظهر التوقعات معدل نمو سنوي مركب (CAGR) زيادة بنسبة 53% في شحنات الهواتف الذكية القابلة للطي بين عامي 2021 و 2024.

ووفقًا لأحدث توقعات شركة كاناليس، من المتوقع أن ينمو قطاع الهواتف الذكية هذا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 122% بين عام 2019 (العام الذي تم فيه إطلاق أول المنتجات القابلة للطي) وعام 2024، وقد نما سوق الهواتف الذكية الإجمالي بنسبة 7 في المائة فقط بينما نما القطاع القابل للطي، ونما بنسبة 148 في المائة على أساس سنوي في عام 2021 ، على الرغم من حمل بطاقات الأسعار المرتفعة.

وقال توبي تشو ، محلل آخر في Canalys: "تقدم العوامل الشكلية القابلة للطي تمايزًا حيويًا للبائعين لتحفيز مبيعات الهواتف الذكية، ويتعرض بائعو Android لضغوط كبيرة في القطاع المتميز، حيث انخفضت شحنات الهواتف الذكية التي تزيد قيمتها عن 800 دولار أمريكي بنسبة 18% عن مستوى 2019 بينما نمت شحنات iOS بنسبة 68% خلال نفس الوقت. يتعين على Google وبائعي أجهزة Android الرئيسيين مضاعفة استثماراتهم في الأجهزة المختلفة وتجارب المستخدم الحديثة للاستمرار في جذب العملاء المتميزين ".

وقال محلل أبحاث آخر في Canalys ، Amber Liu: "لحسن الحظ ، تطور النظام البيئي لسلسلة التوريد للأجهزة القابلة للطي بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل Samsung، وفي حين أن هناك عددًا متزايدًا من الموردين لشاشات العرض القابلة للطي والمفصلات والمكونات الرئيسية الأخرى ، فإن بائعي الأجهزة يسلطون الضوء أيضًا على الحلول الهندسية المبتكرة وتصميمات المنتجات لتجربة مستخدم أفضل مع دفع الأسعار باستمرار.