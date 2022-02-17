شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى .. كيفية الاتصال بأمازون عندما تواجه مشكلة فى حسابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك التواصل مع أمازون عند مواجهة أي مشكلة في حسابك، أي إن كان تحتاج التعامل بشأن أجهزة مثل Amazon Echo و Alexa و Kindles و Fire، أو من أجل شراء الأشياء أونلاين، فلا شك أنك ستحتاج إلى الاتصال ببائع التجزئة عبر الإنترنت في وقت ما لإجراء تغييرات على أحد الطلبات أو استكشاف ميزة ما وإصلاحها.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه على الرغم من أن أمازون غالبًا ما تجعل الاتصال بها أمرًا صعبًا، إلا أن هناك مجموعة متنوعة من الطرق لاستخدام أدوات خدمة العملاء الخاصة بهم، والقليل منها يتيح لك التحدث إلى شخص حقيقي.

صفحة مساعدة خدمة عملاء أمازون

تعد أسرع طريقة للحصول على مساعدة بخصوص طلب أو حساب أمازون هي زيارة صفحة خدمة العملاء، وربما يمكن حل غالبية أسئلتك ومشكلاتك من خلال هذه الصفحة وحدها.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تعقب أحد الطلبات التي لم تصل، أو بدء استرداد الأموال، أو إعادة تحميل بطاقة الهدايا، أو إدارة التفاصيل على حسابك، أو استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها، فراجع مقالات المساعدة في هذه الصفحة.

اتصل بخدمة عملاء أمازون

تفضل أمازون استخدام أحد طرق دعم العملاء الآلية. حتى لو اتصلت بهم مباشرة، فستتحدث مع الروبوت قبل أن تسمع من شخص حقيقي، ولكن إذا واصلت المحاولات، فستتواصل في النهاية مع الإنسان.

تتطلب هذه الطريقة أيضًا أن يكون لديك هاتف خلوي متصل بحساب أمازون الخاص بك، حيث ستحتاج إلى إدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله إليك برسالة نصية، إذا كان الاتصال يبدو صعبا، فيمكنك استخدام الدردشة المباشرة عبر الإنترنت أيضًا.

استخدم الدردشة المباشرة عبر الإنترنت

غالبًا ما تكون الدردشة عبر الإنترنت مع مندوب خدمة عملاء أمازون طريقة أسهل للتواصل مع أمازون وحل مشكلة ما، وإليك كيفية القيام بذلك.

1. عد إلى صفحة المساعدة التي تحدثنا عنها أعلاه، وحدد خيار شيء آخر في الأعلى.

2. عندما يطلب منك ما تحتاج إلى مساعدة بشأنه، حدد أحتاج إلى مزيد من المساعدة.

3. ستفتح نافذة جديدة، وسيسألك روبوت المراسلة الآلي من أمازون عن مشكلتك، قل، "تحدث إلى ممثل".

4. سيعطيك الروبوت بعض الخيارات، أول خيارين منها يؤديان إلى التحدث مع شخص حقيقي، حدد إما الدردشة مع زميل الآن للتحدث معه عبر الدردشة، أو طلب مكالمة هاتفية للتحدث مع شخص ما على الهاتف.