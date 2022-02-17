شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا تعنى الألوان فى شعار Google؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك جوجل أحد أكثر الشعارات شهرة فى العالم، فمنذ إنشاء أول شعار لشركة Google فى عام 1997، كان تصميمًا لافتًا للنظر وأصبح مرادفًا لمساهمات الشركة المبتكرة فى صناعة التكنولوجيا، وعندما بدأ سيرجي برين ولاري بيدج Google لأول مرة في عام 1995، كان يطلق عليه في البداية اسم "Backrub".

وبعد ذلك بعامين تحولت Backrub إلى Google ، الشركة التي ستحدث ثورة في الإنترنت بعد ذلك.

منذ تغيير علامتها التجارية فى عام 1997 ، مرت شركة التكنولوجيا العملاقة بسبعة أشكال مختلفة لشعارها حسبما نقل موقع ذى صن.

وعلى الرغم من أن الخط قد تغير إلا أن جميع الشعارات حافظت على لوحة ألوان متشابهة إلى حد ما.

الشعار الأول - 1998

تم إنشاء أول نسخة "رسمية" من شعار Google بواسطة Page باستخدام برنامج رسومات مجاني يسمى GIMP.

أظهر التصميم مفهوم الألوان المختلطة الذي سينتقل إلى التصميمات المستقبلية، ومع ذلك، كان ترتيب الألوان مختلفًا تمامًا عن الشعار الحالي.

فى شعار الصفحة، الذى يستخدم خط "Baskerville Bold" ، كان الحرف الأولي "G" باللون الأخضر.

في وقت من الأوقات ، ظهر الشعار أيضًا على علامة تعجب مشابهة لعلامة Yahoo ، التي كانت أكبر موقع إنترنت في ذلك الوقت.

الشعار الرئيسي - 1999 إلى 2015

غيّرت Google شعارها مرة أخرى فى عام 1999 وسيصبح هذا الإصدار الأكثر شعبية اليوم.

وتم إحضار روث كادار على متنها كمصممة جرافيك رئيسية وسيستمر أساس تصميمها حتى عام 2015.

تم تجريد شعار Kadar ، الذي يتميز بمحرف Catull (مع ظل مُسقط قليلاً) ، من علامة التعجب وتغيير ترتيب الألوان ، مع تغيير الحرف "G" الأولي إلى اللون الأزرق.

وعندما سُئل عن خيارات الألوان ، قال كادار: "كان هناك الكثير من التكرارات اللونية المختلفة. وانتهى بنا الأمر مع الألوان الأساسية ، لكن بدلاً من ترتيب النمط ، وضعنا لونًا ثانويًا على الحرف "L" ، مما أعاد فكرة أن Google لا تتبع القواعد ".

الشعارات اللاحقة

ظلت الإصدارات اللاحقة من الشعار مشابهة تمامًا للتصميم الأولي لـ Kadar ، حيث تضمنت اختلافات طفيفة في الخط، وفي إصدار واحد تمت إزالة التظليل من الحروف.

وفي الشعار الحالي ، الذي تم إصداره في 1 سبتمبر 2015 ، تحول الخط إلى خط أكثر حداثة يسمى Product Sans ، والذي تم إنشاؤه بالفعل داخل الشركة في جوجل.