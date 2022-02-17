شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باراماونت تخطط لعمل فيلم "Baby Shark" بعد حصول الفيديو على أعلى مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الشهر الماضي فقط ، سجل فيديو Baby Shark الأصلي وأغنيته الجذابة رقمًا قياسيًا مع 10 مليارات مشاهدة على YouTube، وأعلنت باراماونت الآن أن Baby Shark سيصبح فيلمًا بتاريخ إصدار مخطط له فى عام 2023 ، وفقا لتقرير engadged .

وسيتم إنتاج الفيلم من قبل Nickelodeon Animation وشركة The Pinkfong ، ولكن لا توجد تفاصيل حول السيناريو ، والمؤامرة ، وما إلى ذلك ، وقد شوهدت الشخصية في السينما من قبل ، حيث أن Pinkfong و Baby Shark's Space Adventure كان لهما فترة محدودة عندما كان يأتى إلى Netflix، ومع ذلك استمر ذلك لمدة ساعة فقط ، في حين وصف باراماونت الإصدار القادم بأنه "فيلم روائي طويل".

وتم تطوير Baby Shark أيضًا إلى مسلسل تلفزيوني كوري يسمى Baby Shark's Big Show ، والذي ظهر لأول مرة على Nickelodeon في ديسمبر من عام 2020.

وتم الإعلان عن العرض بواسطة Paramount Plus كجزء من قائمة قادمة لبرامج الأطفال / الشباب ، بما في ذلك سلسلة Dora the Explorer وأفلام جديدة من Teenage Mutant Ninja Turtles وثلاثة أفلام جديدة في SpongeBob SquarePants Universe.