علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: باراماونت تخطط لعمل فيلم "Baby Shark" بعد حصول الفيديو على أعلى مشاهدة

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القاهرة - سامية سيد - في الشهر الماضي فقط ، سجل فيديو Baby Shark الأصلي وأغنيته الجذابة رقمًا قياسيًا مع 10 مليارات مشاهدة على YouTube، وأعلنت باراماونت الآن أن Baby Shark سيصبح فيلمًا بتاريخ إصدار مخطط له فى عام 2023 ، وفقا لتقرير engadged .

وسيتم إنتاج الفيلم من قبل Nickelodeon Animation وشركة The Pinkfong  ، ولكن لا توجد تفاصيل حول السيناريو ، والمؤامرة ، وما إلى ذلك ، وقد شوهدت الشخصية في السينما من قبل ، حيث أن Pinkfong و Baby Shark's Space Adventure كان لهما فترة محدودة عندما كان يأتى إلى Netflix، ومع ذلك استمر ذلك لمدة ساعة فقط ، في حين وصف باراماونت الإصدار القادم بأنه "فيلم روائي طويل". 

وتم تطوير Baby Shark أيضًا إلى مسلسل تلفزيوني كوري يسمى Baby Shark's Big Show ، والذي ظهر لأول مرة على Nickelodeon في ديسمبر من عام 2020.

وتم الإعلان عن العرض بواسطة Paramount Plus كجزء من قائمة قادمة لبرامج الأطفال / الشباب ، بما في ذلك سلسلة Dora the Explorer وأفلام جديدة من Teenage Mutant Ninja Turtles وثلاثة أفلام جديدة في SpongeBob SquarePants Universe. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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