شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية الانضمام إلى البرنامج التجريبى للتطبيقات عبر Google Play والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن الانضمام إلى الإصدار التجريبى المبكر لأحد التطبيقات للوصول إلى الميزات الجديدة والإصدارات الجديدة قبل الآخرين مفيد بشكل خاص للمطورين، لأنه يساعد في تحديد الأخطاء في البرنامج ومعالجتها قبل طرحها على نطاق أوسع.

ويوفر متجر Google Play الوصول إلى ملايين التطبيقات، ولكي تصبح مختبِرًا تجريبيًا عبر منصة Play Store فهو أمر سهل ويحتاج منك اتباع خطوات قليلة جدًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس كل تطبيق يشغل برنامجًا تجريبيًا، وحال عدم رؤية قسم الانضمام إلى الإصدار التجريبي على متجر Play، فهذا يعني أن المطور لا يدعم الإصدار التجريبي في الوقت الحالي، وإذا كنت ترغب في التسجيل في إصدار تجريبي للتطبيق عبر متجر Google Play ، فإليك كيفية القيام بذلك

1. انتقل إلى متجر Google Play على جهازك

2. في شريط البحث ، اكتب اسم التطبيق الذي ترغب في التسجيل فيه للإصدار التجريبي

3. اضغط على قائمة التطبيق وانتقل لأسفل في الجزء السفلي من الشاشة

4. هنا ، سترى قسم "الانضمام إلى الإصدار التجريبي"

5. اضغط على "انضمام".

ستظهر نافذة منبثقة تطلب منك تأكيد اختيارك وتحذرك من أن الإصدارات التجريبية قد تكون غير مستقرة.

6- قم بتأكيد اختيارك بالضغط على Join

7- بمجرد الاشتراك في الإصدار التجريبي ، سيحصل التطبيق على تحديث لجهازك. سيكون الإصدار هو الإصدار التجريبي من التطبيق الذي يمكنك تنزيله.