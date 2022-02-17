الأرصاد تحذر: طقس سيئ يضرب مصر خلال ساعات

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من يوم الجمعة سوف تتشهد البلاد تغيرات في الحالة الجوية.

يوم الجمعة سوف تتأثر البلاد بمنخفض جوي

وأضافت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء: يوم الجمعة سوف تتأثر البلاد بمنخفض جوي يتسبب في حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، بمناطق الساحل الشمالي ويصل تأثيره لمحافظة القاهرة.

انخفاض في درجة الحرارة

وأكملت: هناك انخفاض في درجة الحرارة سوف يحدث يوم الجمعة المقبل، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر وعدم تخفيف الملابس خصوصًا في الساعات المتأخرة من الليل.

درجات الحرارة تنخفض 5 درجات

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن يوم الجمعة والسبت ستنخفض درجات الحرارة 5 درجات مرة واحدة.

وحول موعد تحسن الأحوال الجوية أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن التحسن في الأحوال الجوية سيبدأ من يوم الأحد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في نشرتها الجوية، أنه ستستمر حالة الاستقرار والارتفاع الطفيف في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يسود غدا الخميس طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء على محافظات شمال الصعيد.