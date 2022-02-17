شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحدث تلسكوب أشعة سينية لناسا يكشف صورة بقايا نجم متفجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل تلسكوب مستكشف التصوير بالأشعة السينية (IXPE) التابع لوكالة ناسا صورته الأولى إلى الأرض، ويظهر بقايا نجم انفجر في القرن السابع عشر، وتم إطلاق المرصد الفضائي في 9 ديسمبر 2021 من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 إلى مدار أرضي منخفض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أمضت الوكالة الشهر الماضي في معايرة الأجهزة، والاستعداد لرصد بقايا المستعر الأعظم (SNR) في الكوكبة المسماة Cassiopeia A.



نجم متفجر

هذه بقايا نجم عملاق على بعد 11000 سنة ضوئية، شوهد لأول مرة في القرن السابع عشر، مع موجات الصدمة التي تجتاح الغاز المحيط وتسخنه، مما ينتج عنه جسيمات أشعة كونية سريعة تنتج توهجًا ساطعًا في ضوء الأشعة السينية.

ينضم IXPE إلى تلسكوب Chandra X-ray، أحد المراصد الفضائية المهمة لوكالة ناسا، والذي تم إطلاقه في عام 1999، لدراسة جوانب مختلفة من طيف الأشعة السينية.

ويعد التلسكوب جهد مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الإيطالية، وهو أول مرصد فضائي مخصص لدراسة استقطاب الأشعة السينية القادمة من كائنات مثل النجوم المتفجرة والثقوب السوداء، فهذه هي الطريقة التي يتم بها توجيه الضوء أثناء انتقاله.

وتحتوى الصورة الجديدة، التي أصدرتها وكالة ناسا، على بيانات IXPE الموضحة على شكل كرة أرجوانية، مغطاة ببيانات من Chandra، موضحة باللون الأزرق.

يتوافق تشبع اللون الأرجواني مع شدة ضوء الأشعة السينية التي تمت ملاحظتها بواسطة IXPE، ويظهر اللون الأزرق بيانات الأشعة السينية عالية الطاقة.