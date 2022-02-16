شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حملة "وي ميكس" من WE تواصل نجاحها المميز على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت حملة "أقوى ميكس" التي أطلقتها الشركة المصرية للاتصالات WE مؤخرًا نجاحها وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث حقق الإعلان الذي يقوم ببطولته الفنان الكبير أحمد مكي ونجم الراب ويجز أكثر من 5.5 مليون مشاهدة، على موقع "يوتيوب"، وكان الإعلان قد استطاع أن يصبح التريند رقم واحد على موقع يوتيوب في مصر ومن أقوى 15 يوتيوب ميوزيك على مستوى العالم خلال الساعات الأولى من طرحه أوائل الشهر الجاري.

ويبدو أن الدويتو المميز الذي يجمع بين نجمي الراب في مصر، ويعكس أيضُا عنوان الحملة التسويقية للمصرية للاتصالات "أقوى ميكس"، قد نال إعجاب الملايين من محبي فن الراب والذين اعتبروه بالفعل "أقوى ميكس" بين لونين متميزين ومختلفين من مغنيي الراب، فانتشرت على الفور العديد من الفيديوهات على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" للكثير من الشباب يؤدون مقاطع من الأغنية، ومشاركتها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وتروج هذه الحملة التسويقية للمنتج الجديد من WE "وي ميكس" الذي يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يجمع لأول مرة بين باقة الموبايل كنترول وباقة الإنترنت الأرضي في نظام واحد، ويسمح للعملاء الحاليين والجدد بالاستفادة من الجمع بين أكبر باقة كنترول وإنترنت ارضى في نظام واحد، مع إمكانية مشاركة أفراد العائلة والأصدقاء في الباقة للاستفادة المشتركة من الدقائق وميجابايتس الإنترنت، وفي حال نفاذ باقة الموبايل، يمنح النظام الجديد العميل إمكانية الاستفادة من ميجابايتس الإنترنت الأرضي، الأمر الذي يعد نقلة نوعية في منتجات الاتصالات في مصر.