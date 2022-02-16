تركيا… تستعد لإرسال مركبة من إنتاج محلي الى القمر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 07:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - فبراير - 2022 5:33 مساءً

في آخر الأخبار والتطورات التكنولوجية, أعلنت وكالة الفضاء التركية أنها تسعى لإستخدام تكنولوجيا محلية في إرسال رحلة إلى القمر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوكالة سردار حسين يلدرم، بحسب وكالة الأناضول وقال إن الوكالة كلفت مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية “توبيتاك” بإنتاج مركبة غير مأهولة، لإرسالها إلى القمر.

مركبة فضائية

واعتبر يلدرم أن الوصول إلى القمر ليس بالمهمة السهلة، مؤكدا أن الوكالة تعمل بجهد متواصل لتحقيق أهداف برنامج الفضاء الوطني.

وأوضح أنه تم الانتهاء بالفعل من أعمال التصميم المتعلقة بمركبة الفضاء، وأن توبيتاك ستبدأ في أعمال تصنيع المركبة والبدء بمرحلة الإنتاج خلال هذا العام.

وبين رئيس الوكالة أنه من المخطط أن تعمل المركبة بواسطة محرك صاروخي هجين محلي الصنع.

وأكد أنه تم تصنيع هذا المحرك بالفعل، وأنه سيتم دمجه مع المركبة الفضائية بعد الانتهاء من مرحلة الإنتاج.

واعتبر أن إعداد رواد الفضاء ووصولهم الى القمر، يمثل درة تاج برنامج الفضاء الوطني التركي، الذي يتضمن أهدافا كبيرة في هذا المجال.