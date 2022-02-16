شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل درايف يطرح عوامل تصفية البحث المحسن لجميع مستخدمى مساحة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت The Verge أن "شرائح البحث" فى Google Drive المصممة لتسهيل العثور على الملفات يتم طرحها لجميع مستخدمي Workspace ، ووصلت الميزة الجديدة لأول مرة في مرحلة تجريبية في أواخر العام الماضي، ما يتيح لك تقييد النتائج حسب نوع الملف وتاريخ التعديل والموقع والأشخاص المعنيين والمعلمات الأخرى.

ولحسن الحظ يعد استخدام الميزة الجديدة أمرًا سهلاً للغاية عند تنفيذ بحث عادى سترى قائمة من ستة شرائح مع قوائم منسدلة: الموقع ، ونوع الملف ، والأشخاص ، وآخر تعديل ، والعنوان فقط ، والمهام الواجبة.

وسيؤدى الضغط فوق أحدها إلى تصفية نتائج البحث حسب الشخص ذي الصلة في حالة الأشخاص ، أو التاريخ (اليوم ، آخر 7 أيام ، آخر 30 يومًا ، إلخ).

وعرض Google Drive بالفعل طريقة لتصفية الملفات، لكنه أخفى هذه الميزة خلف قائمة فرعية على الرمز الموجود في أقصى اليمين على شريط البحث - لذلك من المحتمل أن العديد من المستخدمين لم يكونوا على علم بوجودها.

وبالتالى تعد شرائح البحث بمثابة تحسين لتجربة واجهة المستخدم مرحب به أكثر من كونها ميزة جديدة تمامًا.