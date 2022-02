شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه أجهزة أبل العتيقة وما هى القائمة التى تخصصها الشركة لذلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل بضعة أشهر تضيف أبل منتجًا أو اثنين إلى قائمة المنتجات القديمة vintage أو العتيقة obsolete، وأحدث منتج تمت إضافته إلى القائمة vintage هو iPhone 6 Plus، حيث أصبح iPhone 6 Plus ، الذى تم إطلاقه فى عام 2014 ، الآن رسميًا منتجًا قديمًا لشركة أبل.





يعني إيه منتجات Vintage Apple؟تصنف أبل أحد المنتجات على أنها منتج لا يتلقى تحديثات برامج منتظمة، ومن الميزات البارزة حول iPhone أو iPad أو Mac أنه يستمر في الحصول على تحديثات البرامج لمدة لا تقل عن خمس سنوات، لكن المنتج القديم لا يمكنه الحصول على أي تحديثات ولا تعد أبل أيضًا بإصلاحات أو خدمة لهذه المنتجات.

وتوضح أبل في صفحة الدعم الخاصة بها "تعتبر المنتجات قديمة "vintage " هى التى توقفت أبل عن توزيعها للبيع منذ أكثر من 5 سنوات وأقل من 7 سنوات"، وهذا لا يعني أن الجهاز سيتوقف عن العمل ، ولكن هذا لا يعني أن مدة الصلاحية يتم رفضها مرة أخرى عندما لا يتلقى المستخدم تحديثات منتظمة.

وأفيد في ديسمبر 2021 أن أبل ستضع iPhone 6 Plus في قائمة المنتجات القديمة، والآن قامت شركة أبل بصنع هاتف iPhone 6 Plus رسميًا ، مما يعني أن الهاتف لن يحصل على تحديثات البرامج بشكل منتظم، ولن يحصل المستخدمون الذين لديهم iPhone 6 Plus على فرصة تنزيل iOS 16 ، والذي من المتوقع أن يتم طرحه في عام 2022.

وقد تم إطلاق iPhone 6 Plus جنبًا إلى جنب مع iPhone 6 ولكن البديل الأصغر لا يزال غير قديم، وأحد الأسباب هو أن أبل توقفت رسميًا عن بيع iPhone 6 Plus في عام 2016 - بعد عامين من إطلاقه.

ومع ذلك تم بيع iPhone 6 حتى وقت متأخر من عام 2018 في العديد من البلدان، وكان iPhone 6 Plus هو أول هاتف iPhone بشاشة "كبيرة" تم إطلاقه حتى ذلك الحين لم تخوض شركة أبل في مساحة الهواتف ذات الشاشة الكبيرة.