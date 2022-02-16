شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتيح وضع الأمان الخاص بمكافحة التحرش لملايين المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى Twitter لتوسيع الوصول إلى وضع الأمان من خلال رفع الإصدار التجريبى إلى نحو 50% من الحسابات فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وأيرلندا ونيوزيلندا، وفقا لتقرير engadged.

وبدأت الشركة اختبار الميزة في سبتمبر مع عدد قليل من الناس، حيث إنه يوسع الإصدار التجريبي ليشمل بلدانًا أخرى ناطقة باللغة الإنجليزية لاكتساب المزيد من الأفكار والبحث عن طرق لإجراء مزيد من التحسينات.

ووضع الأمان عبارة عن إعداد يقوم تلقائيًا بحظر الحسابات التى يعتقد تويتر أنها ربما تستخدم لغة ضارة، ولن تتمكن هذه الحسابات من التفاعل معك لمدة سبعة أيام، وهناك طريقة للمستخدمين لمراجعة التغريدات والحسابات التي وجدها تويتر مشكوكًا فيها يدويًا ، ولإلغاء حظر هذا الحساب إذا لم تكن هناك مشكلة بالفعل غالبًا ما لا يتم حظر الحسابات التي يتابعها المستخدمون أو يتفاعلون معها تلقائيًا.

وتكمن الفكرة فى تقليل المضايقات ومنع الأشخاص من الاضطرار إلى متابعة عملية الإبلاغ يدويًا عن التغريدات والحسابات المسيئة وانتظار Twitter لاتخاذ إجراء.

وقال متحدث باسم Twitter لـ Engadget أنه منذ أن بدأت الشركة في اختبار الميزة في سبتمبر، اكتشفت أن بعض الأشخاص يحتاجون أو يريدون المزيد من المساعدة للقضاء على التفاعلات غير المرغوب فيها، ومن الآن فصاعدًا ستراقب أنظمتها الردود التي قد تكون ضارة أو غير مدعوة ، وتحث المستخدمين في الإصدار التجريبي على تشغيل وضع الأمان إذا اعتقدت أنهم قد يستفيدون.

والفكرة هى أنه سيكون هناك عدد أقل من الأشخاص الذين يضطرون إلى تحمل التفاعلات غير المرغوب فيها.