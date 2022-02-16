ارتفاع حذر لأسعار العملات الرقمية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 04:13 مساءً - شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء، ارتفاعا بشكل حذر وسط مخاوف من الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا، رغم التهدئة الروسية.

وصعدت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم الأربعاء بنحو 0.64% ليصل إلى 1.99 تريليون دولار، بحجم تداولات بلغ 72.63 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

وحد تصريح حلف الناتو “لم نر أي بادرة خفض تصعيد من جانب موسكو، وروسيا مستمرة في حشدها العسكري”، من ارتفاع العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وجاء ارتفاع بيتكوين أمس الثلاثاء فوق العلامة الفنية في الزخم العالي، وسط تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء “أفضل من المتوقع” يوم الجمعة.

كما لعبت الأرباح القوية من شركة أمازون، والتي تسمح بشراء منتجاتها عبر عملة بيتكوين، في دعم سوق العملات الرقمية المشفرة والمساهمة في إنهاء نزيف الخسائر.

وثمة سبب آخر لارتفاع سعر العملة الأشهر في العالم رغم ما تعرضت له من تحديات وضغوط فرضتها البنوك المركزي لدول مثل روسيا والهند والصين وتركيا وماليزيا، وهو تردد أنباء عن انسحاب جزء من قوات الجيش الروسي من على حدود أوكرانيا اليوم، الخبر أعاد للمستثمرين شهية المخاطرة والتخلي عن التحوط بالمعدن النفيس (الذهب) والعودة لجنة العملات الرقمية المشفرة في سوق “الكريبتو العالمي”، ربما لاقتناص مكاسب إضافية قبل عودة التوترات الجيوسياسية.

وكانت بتكوين، قد سجلت خسائر بأكثر من 50% من قيمتها، منذ ارتفاعها القياسي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأدى انخفاض بتكوين منذ أعلى مستوى في نوفمبر/تشرين الثاني إلى القضاء على أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية، وخسرت أكثر من 1 تريليون دولار من سوق التشفير الكلي.

أسعار العملات الرقمية اليوم

تراجع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.42% ليصل إلى 43955.40 دولار.

صعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.79% إلى 3122.62 دولار.

ربح سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.09% لتصل إلى 429.38 دولار.

زاد سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 0.88% ليسجل 1.10 دولار.

وهبط سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 0.56% إلى 0.8268 دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 0.22% إلى 19.76 دولار.

وهوى سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 1.08% إلى 0.1491 دولار.

ونزل سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 0.20% ليصل إلى 130.06 دولار.

وربح سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 1.60% إلى 17.06 دولار.