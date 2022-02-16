فيديو.. ساعة ذكية للاستخدامات الشاقة من جارمن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ 3 ساعات

أطلقت شركة جارمن سلسلة الساعة الذكية Instinct 2 الجديدة المخصصة للاستخدامات الشاقة بأكثر من موديل.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الساعة الذكية الجديدة تمتاز بمقاومة الماء حتى 10 ATM، كما أنها مزودة بمقياس الارتفاع والضغط والبوصلة ووحدة للنظام العالمي لتحديد المواقع GPS، بالإضافة إلى أكثر من 40 تطبيقا للياقة البدنية والأنشطة الرياضية في الهواء الطلق.

الرحلات الطويلة

وتوفر الساعة الذكية الجديدة كل ما يحتاج إليه المستخدم أثناء الرحلات الطويلة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مستشعر لقياس معدل نبضات القلب SpO2 ومستشعر لتتبع النوم.

ويأتي الموديل Instinct 2S بجسم قياس 40 ملم وبدقة وضوح 156 x 156 بيكسل، والموديل Instinct 2 بجسم قياس 45 ملم وبدقة وضوح 176 x 176 بيكسل، وتمتاز الشاشة MIP أحادية اللون بسهولة قراءة البيانات المعروضة عليها حتى في ضوء الشمس المباشر.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 21 يوما مع الموديل Instinct 2S أو 28 يوما مع الموديل Instinct 2.

موديل الطاقة الشمسية

وتروج الشركة الأمريكية للموديل Solar الجديد، الذي يعمل بالطاقة الشمسية، من خلال أنه لا يحتاج للشحن طالما تعرض للشمس (50000 لوكس) لمدة 3 ساعات على الأقل في اليوم، بينما يأتي الإصدار Surf بتطبيقات خاصة بالرياح وركوب الأمواج، أما الإصدار Tactical فيشتمل على وظيفة Kill Switch ووضع الرؤية الليلية ووضع التخفي.

متخصصة في الملاحة

وجارمن هي شركة مملوكة لمجموعة من الشركات تأسست في عام 1989 من قبل غاري باريل (Gary Burrell)‏ ومين كاو (Min Kao)‏ (ومن هنا جاء اسم جارمن (GarMin)‏، في لينيكسا بكانساس بالولايات المتحدة، ومقرها في أولاثي بكانساس.

وتطور الشركة أنظمة الملاحة للمستهلك، وشركات الطيران، والتكنولوجيات البحرية لنظام تحديد المواقع العالمي.

ويعتبر نظام جارمن للخرائط أحد أفضل أنظمة الخرائط في العالم وهي واحده من الشركات الرائدة عالمياً في تزويد اجهزه الخرائط بالأقمار الصناعية للملاحة البحرية والطرق .

وتوظف جارمن أكثر من 14500 موظف في 65 مكتب حول العالم وتنتج أجهز الملاحة والساعات الذكية وخرائط السيارات وكذالك أجهزه الملاحة الجوية.