شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سماعة HUAWEI FreeBuds Lipstick.. اختيار الشهر للسماعة الأفضل بتقنية عزل الضوضاء النشطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمزيج من الأناقة والابتكار التكنولوجي، قدمت هواوي سماعتها الجديدة HUAWEI FreeBuds Lipstick كأفضل اختيار يمكن للسيدات الحصول عليه في مصر، بتصميمها الاستثنائي والفريد من نوعه بالإضافة إلى مميزاتها المختلفة من حيث جودة صوت الاستديو وتقنية عزل الضوضاء النشطة والتوافق مع أنظمة التشغيل المختلفة بكفاءة تامة وهو ما يجعلها أحد أهم السماعات اللاسلكية في 2022.

وتجمع سماعة HUAWEI FreeBuds Lipstick بين رُقي التصميم والتكنولوجيا المتطورة لتقدم للمستهلكين تجربة رائعة من حيث المظهر وجودة الصوت. كما أنها مزودة بعلبة شحن تمتاز بلونيها الأسود والذهبي، في حين تلمع السماعتان باللون الأحمر الساطع. ويستطيع المستخدمون تنزيل تطبيق HUAWEI AI Life لضبط الإعدادات أو التحكم بخصائص مختلفة، مثل استشعار وضعها في الأذنين وخيارات التحكم السريعة والاستعلام عن الوضع وضوابط إلغاء الضجيج وإدارة الجهاز.

كما أن سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick مجهزة بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة التي تسهم في إلغاء الضجيج المحيط بالمستخدم من خلال اختيار المجموعة الأنسب من خصائص إلغاء الضجيج من بين أكثر من 10 مجموعات مختلفة بشكل تلقائي، بما يتيح للمستخدمين الانعزال عن الضجيج من حولهم بفضل هذه السماعات المفتوحة الرائدة.

وتمتاز سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick بخاصية Adaptive Ear Matching التي تعمل على تعديل الصوت وتحدد تلقائياً شكل قناة الأذن وخصائص الارتداء، وتحدد مواصفات معادل الصوت الأنسب لكل مستخدم. ويستطيع المستهلكون أيضاً أن يختاروا من خلال تطبيق HUAWEI AI Life App أحد الأوضاع الثلاثة المختلفة لمعادل الصوت، بما في ذلك معادل balanced التلقائي ومعادل bass boost ومعادل treble boost للاستمتاع بتجربة صوت خاصة تتوافق مع تفضيلاتهم.

ويمكن للمستخدمين الحصول على سماعة HUAWEI FreeBuds Lipstick، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

ومما يجعل سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick فريدة من نوعها هو تناسق الألوان الساحرة ضمن مزيج من الأسود والذهبي والأحمر. وتعبر سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick عن لغة تصميم هواوي الرائد للسماعات المفتوحة، وذلك بعد تجارب متعددة لمحاكاة المزايا المريحة والتي أجريت على أكثر من 10 آلاف أذن بشرية ذات أشكال وأحجام مختلفة، بالإضافة إلى اختبار محاكاة الإجهاد واسع النطاق على ثمانية أجزاء من الأذن. وبالتالي، يسهم تصميم هذه السماعات في توفير الراحة القصوى أثناء ارتدائها.

ويتيح ربط سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick بساعة Huawei smartwatch للمستخدمين التحكم بأوضاع إلغاء الضوضاء والتحقق من عمر البطارية والتحكم بقائمة الأغاني الخاصة بهم. ومع تقنية ترميز الصوت الجديدة المخصصة للألعاب، تستطيع هذه السماعات تقليل وقت وصول الصوت إلى 90 مللي ثانية بما يبقي الصوت متزامناً بالكامل مع كل حركة تشاهدونها.

ويمكن لسماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick -إضافة إلى الاتصال السلس - أن تسجل الصوت عالي الدقة بمعدل يصل إلى 48 كيلوهرتز. ويستطيع المستخدمون أيضاً من خلال تشغيل وضعSurroundings Mode في تطبيق HUAWEI AI Life أن يسجلوا الأصوات من حولهم عند تسجيل مدونات الفيديو أثناء السفر، بما يتيح التقاط اللحظات المثيرة بصوت عالي الدقة. وتتمتع سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick ببطارية مطورة تضمن 22 ساعة من الاستماع المتواصل للموسيقى عندما تكون العلبة مشحونة بالكامل مع إيقاف خاصية إلغاء الضجيج، مقابل 4 ساعات من الاستماع المتواصل للموسيقى عندما تكون السماعات مشحونة بالكامل. فهذه البطارية القوية تتيح للمستخدمين الاستمتاع بالموسيقى في أي وقت وأينما كانوا من دون القلق بشـأن عمرها.