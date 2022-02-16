شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فتح مبيعات التذاكر للرحلات السياحية إلى حافة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة السياحة الفضائية "فيرجن جالاكتيك" عن خططها لفتح مبيعات التذاكر للجمهور الأربعاء 16فبراير، مما يمنح الراغبين فرصة لشراء رحلة دون مدارية على متن الطائرة الفضائية الخاصة، وفقا لتقرير RT . وسيتم تشغيل التذاكر للعملاء المهتمين بمبلغ 450.000 دولار، من أجل تأمين مقعدهم، مع ضرورة دفع وديعة قدرها 150 ألف دولار ثم دفع 300 ألف دولار المتبقية قبل الرحلة، ولدى Virgin Galactic تطبيق يمكن للأفراد ملئه على موقع الشركة الإلكتروني.

ونجحت شركة Virgin Galactic في نقل مؤسسها الملياردير ريتشارد برانسون إلى الفضاء في يوليو الماضي. وحددت الشركة هدفا داخليا يتمثل في الوصول إلى 1000 من مبيعات التذاكر قبل بدء الرحلات التجارية الأولى التي تتنظرفي نهاية هذا العام. وقبل الرحلة، سيخضع سياح الفضاء للتدريب وسيعيشون في مساكن خاصة لرواد الفضاء. سيتم إطلاق الرحلات من الميناء الفضائي "أمريكا" في ولاية نيو مكسيكو بجنوب الولايات المتحدة. للوصول إلى الفضاء في رحلة ستستغرق ساعة ونصف، سيطير السياح في إحدى طائرات الفضاء التابعة لشركة Virgin Galactic والتي تقلع من الجو.

ويتم نقل هذه المركبات إلى ارتفاع حوالي 49000 قدم تحت جناح طائرة حاملة ضخمة تسمى White Knight Two. وبمجرد الوصول إلى الارتفاع الصحيح، تطلق White Knight Two طائرة، ثم تشعل محركها الصاروخي على متنها، لتبدأ الصعود إلى الفضاء. وعندما ترتفع الطائرة إلى أكثر من 50 ميلا فوق سطح الأرض، يمكن للركاب على متنها فك أحزمة مقاعدهم والطفو حول المقصورة لبضع دقائق والتفرج على الأرض من 17 نافذة. ثم للعودة إلى الأرض يحول الطيارون أجنحة الطائرة وينزلقون إلى المدرج، مثل الطائرة العادية ومركبة الفضاء الرئيسية لشركة Virgin Galactic هي VSS Unity ، والتى كشفت عنها الشركة في عام 2016 واستخدمتها لنقل برانسون إلى الفضاء. وتم الكشف عن طائرة مكتملة حديثا، VSS Imagine، فى مارس من عام 2021

وتعمل الشركة حاليا على مركبة ثالثة VSS Inspire وفى وقت سابق قالت شركة Virgin Galactic إنها ستبدأ رحلاتها التجارية في الربع الأخير من عام 2022 ، واعتبارا من عام 2023 فصاعدا، ستشغل ثلاث رحلات تجارية شهريا من دخول الطائرة الثانية حيز الخدمة. وعلى خلفية إعلان فتح مبيعات التذاكر، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 15.5% خلال تعاملات "ما قبل السوق"، حسب بيانات بورصة نيويورك بعد ظهر أمس. و تأتي هذه الأنباء قبل أسبوع من إعلان أرباح Virgin Galactic الفصلية القادمة، المقرر في 22 فبراير، حيث ستناقش الشركة أرباحها للربع الرابع من عام 2022، ويتزامن التحديث أيضا مع إعادة تسمية العلامة التجارية لشركة Virgin Galactic .