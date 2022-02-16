تبدأ يوم الجمعة المقبل.. الأرصاد تتحدث عن سبب تسمية الظاهرة الجوية المرتقبة بـ «الأخدود العلوي»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سبب تسمية الظاهرة المرتقبة على مصر بـ "الأخدود"، والمقرر أن تبدأ ظهر يوم الجمعة المقبل الموافق 18 فباير.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن تلك الظاهرة ستكون شديد البرودة على كافة الأنحاء، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل 20 فبراير، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، مرورا بالسواحل الشمالية والوجه البحري، والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وأضافت "غانم" أن هذه الظاهرة، تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة يوم السبت، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ويؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وتابعت: "سبب تسمية الظاهرة بـ (الأخدود) يرجع إلى أنها معروفة في اللغة العربية بهذا الاسم.. ولو رجعنا إلى تفسير هيئة الأرصاد الجوية فهي تسميها بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا باللغة الإنجليزية باسم "Trough" وترجمته هو الأخدود".

وحذرت "غانم" المواطنين من تخفيف الملابس نظرًا لسوء حالة الطقس وسقوط للأمطار خلال يومي الجمعة والسبت.

ومن المتوقع، أن تشهد البلاد بداية من ظهر يوم الجمعة الموافق 18 فبراير، وحتى صباح يوم الأحد 20 فبراير، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة تعرض البلاد لظاهرة "الأخدود العلوي" المتمثل في امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويكون مصاحب دائما لحالات عدم الاستقرار في الطقس.