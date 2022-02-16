شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق هاتفها القابل للطي في وقت لاحق من هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت الشائعات حول أول هاتف ذكي Google Pixel قابل للطي منذ فترة طويلة، حيث ظهرت العديد من التقارير التى تدعي أن الشركة قد ألغت الجهاز القابل للطي.

ولكن وفقًا لما ذكره روس يونغ ، المحلل والرئيس التنفيذي لشركة Display Supply Chain Consultants (DSCC) ، فمن المرجح أن يتم إطلاق أول هاتف ذكي Pixel قابل للطي من Google في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقًا لتغريدة يونج، سيبدأ هاتف Pixel القابل للطي من Google في إنتاج اللوحات في الربع الثالث من عام 2022، وذكر أيضًا أن عملاق التكنولوجيا سيطلق الجهاز في الربع الرابع من عام 2022.

وعندما يتعلق الأمر بمواصفات الهاتف الذكي ، يدعي يونغ أن الجهاز سيحتوي على شاشة مع معدل تحديث 120 هرتز ، على غرار الهواتف الذكية القابلة للطي من سامسونج.

وهو يعتقد أيضًا أن الهاتف الذكي القادم القابل للطي من Google قد يكون أصغر من الجيل الحالي Samsung Galaxy Z Fold3، ووفقًا للتقارير السابقة ، يقال إن Google تخطط لإضافة زوج من كاميرات الصور الشخصية تحت الشاشة إلى جانب عدد قليل من أجهزة الاستشعار تحت الشاشة.

ووفقًا لطلب براءة الاختراع الذي اكتشفه LetsGoDigital ، يخطط عملاق التكنولوجيا لدمج Samsung Galaxy Z Fold 3 مثل الكاميرا تحت الشاشة على هاتفه الذكي، وعلى الرغم من أن براءة الاختراع لا تكشف عن التكنولوجيا الدقيقة التي تخطط الشركة لاستخدامها ، إلا أنه يشاع أن Google ستقرن شاشة انبعاثية بفتحة صغيرة لكاميرا سيلفي غير انبعاثية والتي ستسمح للضوء بالوصول إلى مستشعر الكاميرا.