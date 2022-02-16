شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: أكثر من ربع أنهار العالم تحتوى على المضادات الحيوية والكافيين والان مع تفاصيل الخبر
لكن أكثر المكونات الصيدلانية النشطة التي تم اكتشافها هي الكافيين، وعقار مضاد للصرع، وتتدفق آثار الأدوية من النفايات البشرية إلى البيئة الطبيعية، خاصة عندما تكون محطات الصرف الصحي سيئة الإدارة للأنهار.
وأجرى الدراسة الجديدة فريق دولي من الباحثين بقيادة الدكتور جون ويلكينسون في جامعة يورك، وقال الدكتور ويلكينسون: "لقد عرفنا منذ أكثر من عقدين أن الأدوية تشق طريقها إلى البيئة المائية حيث قد تؤثر على بيولوجيا الكائنات الحية".
وأضاف ويلكينسون، "لكن واحدة من أكبر المشكلات التي واجهناها في معالجة هذه المشكلة عند مراقبة هذه الملوثات، هي أنه تركزت جميع البيانات تقريبًا على مناطق قليلة مختارة في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية والصين، ومن خلال الدراسة تم الآن تحسين معرفتنا بالتوزيع العالمي للأدوية في البيئة المائية بشكل كبير."
وحلل الدكتور ويلكينسون وزملاؤه تركيزات 61 مكونًا صيدلانيًا نشطًا (APIs) في 1052 موقعًا على طول 258 نهرًا في 104 دولة عبر جميع القارات للوصول لهذه النتائج.