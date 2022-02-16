شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة يستعيرها نظام أندرويد من iOS .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تستخدم جهاز أيفون ، فيجب أن تكون على دراية بكيفية إضافة iOS لأيقونات التطبيقات على الشاشة الرئيسية حتى قبل تنزيلها بالكامل، حيث إن القدرة متاحة الآن لمستخدمي أندرويد أيضًا.

حيث رصدت 9to5Google ، أن Google Play يقوم الآن بإضافة رموز التطبيقات على الشاشة الرئيسية وإظهار التقدم المحرز في عمليات تثبيت التطبيقات الجديدة، وبمجرد أن ينقر المستخدم على زر "التثبيت" في متجر Play ، سيرى نسخة باللونين الأبيض والأسود من التطبيق تمت إضافته على الفور إلى الشاشة الرئيسية.

وسيكون لها حلقة تقدم وعلامة "تنزيل"، وبمجرد اكتمال مرحلة التنزيل ، ستتغير التسمية إلى "تثبيت"، وفي حال كنت تقوم بتنزيل أكثر من تطبيق واحد في وقت واحد ، فسترى التطبيق (التطبيقات) بعلامة "معلق ...".

وسيتمكن مستخدمو أندرويد أيضًا من إعادة ترتيب الرموز فور ظهورها، وتجدر الإشارة إلى أن هذا يعمل فقط مع عمليات تثبيت التطبيق الجديدة ولا يشمل التحديثات، ويتم طرح تقدم تثبيت التطبيق هذا على Pixel وتحديد هواتف أندرويد غير Pixel التي تعمل بنظام أندرويد 11 وما فوق، ومن المحتمل أن ينتهي كل المستخدمين في الأيام القادمة.

وفي الوقت نفسه ، أطلقت Google طريقة عرض ويب متكاملة جديدة لمستخدمي Gmail، وسيسهل العرض الجديد التنقل بين التطبيقات المهمة مثل Gmail و Chat و Meet في مكان واحد موحد.

وسيتمكن المستخدمون من التبديل بين التطبيقات من خلال القائمة الرئيسية التي ستظهر على يسار الشاشة، وستحتوي القائمة الرئيسية على رموز على شكل حبوب منع الحمل للبريد والمحادثة والمساحات و Meet.

وعند العمل في Chat and Spaces ، سيتمكن المستخدمون من عرض قائمة كاملة بالمحادثات والمساحات داخل شاشة واحدة، مما يسهل التنقل والمشاركة، وعندما يكون المستخدمون في البريد الوارد ، سيتمكنون من عرض مجموعة كاملة من خيارات البريد والتصنيف المتوفرة حاليًا في Gmail.