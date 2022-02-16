شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاريد إيزاكمان يخطط للسفر إلى الفضاء أبعد من أي إنسان آخر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيسافر رائد الأعمال التكنولوجي الملياردير، جاريد إيزاكمان، إلى الفضاء أبعد من أي إنسان آخر في الخمسين عامًا الماضية عندما يذهب إلى المدار مع SpaceX، حيث حقق الملياردير، الذي تقدر ثروته بنحو 1.79 مليار دولار ، ثروته من خلال شركة Shift4 Payments لمعالجة المدفوعات، وهو طيار متمرس، وفي العام الماضي، تصدّر عناوين الصحف عندما قام بتمويل مهمة ركاب سبيس إكس كرو دراجون كاملة تسمى Inspiration4 ، حيث سافر في كبسولة Crew Dragon معدلة حول الأرض لمدة ثلاثة أيام على ارتفاع حوالي 350 ميلًا فوق السطح.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، فإنه من أجل مغامرته الفضائية الخاصة التالية، المعروفة باسم Polaris Dawn ، سيتم إطلاقه من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في الربع الأخير من العام، حيث سينضم إليه في SpaceX Crew Dragon اثنان من موظفي SpaceX ، آنا مينون وسارة جيليس ، مع سكوت بوتيت ، وهو مقدم متقاعد بالقوات الجوية.ولم يتم الكشف عن تكلفة الرحلة، لكن إيزاكمان قال إنه تم تقسيمها بينه وبين إيلون ماسك.

ولم يتم تأكيد الارتفاع الدقيق لرحلات الفضاء، على الرغم من أن الهدف هو الخروج إلى حزام إشعاع فان ألين، منطقة من الجسيمات المشحونة النشطة، بين 400 و 6000 ميل فوق الكوكب.

ستكون هذه هي الأولى من بين ثلاث رحلات حجزها الملياردير مع SpaceX ، وليس من الواضح ما إذا كان سيذهب في الرحلتين المتبقيتين، لكن الرحلة الثالثة ستكون مع Starship ، الصاروخ الضخم المرتبط بالمريخ، وهو قيد الإنشاء حاليًا في تكساس.قال إيزاكمان لبرنامج Today: "سنذهب إلى الفضاء أبعد مما ذهب إليه البشر منذ أن مشينا على سطح القمر آخر مرة".

تدعو الخطط إيزاكمان وثلاثة آخرين ، من بينهم مهندسان في سبيس إكس وطيار متقاعد من سلاح الجو ، للانطلاق على متن صاروخ فالكون في موعد لا يتجاوز نوفمبر.

سيدورون حول الأرض لمدة تصل إلى خمسة أيام أعلى من أي كبسولة دراجون سابقة، ووصلت رحلة سبتمبر إلى أكثر من 350 ميلاً (500 كيلومتر).

هذه المرة، سيطلق إلى أكثر من 400 ميل (640 كيلومترًا) ، على الرغم من أن إيزاكمان قال إنه يتوقع أن يصل على الأقل إلى ارتفاع يصل إلى 850 ميلاً فوق السطح.

وتوضح خططه الخاصة بهذه الرحلات إلى أنه يخطط إلى المريخ فى أول مهمة مأهولة ويخطط لرحلات على ارتفاعات مختلفة قبل رحلة الكوكب الأحمر.