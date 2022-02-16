شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يحقق فى استخدام الخدمات السحابية من قبل القطاع العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة مراقبة الخصوصية الأوروبية إنها ستطلق تحقيقات مشتركة مع 22 جهة تنظيمية وطنية فى استخدام الخدمات المستندة إلى السحابة من قبل القطاع العام للتحقق مما إذا كانت تمتثل لضمانات الخصوصية الخاصة بها.

وقال مجلس حماية البيانات الأوروبي (EDPB) إن التحقيقات ستغطي أكثر من 80 هيئة عامة في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، بما في ذلك مؤسسات الاتحاد الأوروبي ، وتغطي قطاعات مثل الصحة والتمويل والضرائب والتعليم ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وتعمل شركات الحوسبة السحابية الأمريكية مثل Amazon's AWS و Alphabet's Google و Oracle و Microsoft Azure على بناء مراكز بيانات في جميع أنحاء أوروبا استجابة للطلب المتزايد من مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وقالت هيئة الاتحاد الأوروبي في بيان إن جائحة كوفيد -19 أدى إلى تحول رقمي للعديد من مؤسسات القطاع العام وقد تواجه صعوبات في الحصول على المنتجات والخدمات التي تتوافق مع قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وقد تم تصميم اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) المميزة للاتحاد الأوروبي لحماية حقوق الخصوصية لأفراد الاتحاد الأوروبي وتنطبق على جميع الشركات التي تعالج أو تتحكم في المعلومات الشخصية للمقيمين في الاتحاد الأوروبي.

وفتح المشرف الأوروبي على حماية البيانات العام الماضي تحقيقات بشأن استخدام المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي لخدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها أمازون ومايكروسوفت بسبب مخاوف بشأن نقل البيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة.

تعتمد كل من الهيئات الحكومية والخاصة بشكل متزايد على الخدمات السحابية من كبار المزودين الأمريكيين المحكومين بالتشريعات التي تسمح بأنشطة المراقبة غير المتناسبة من قبل السلطات الأمريكية، و سينشر EDPB تقريرًا عن نتيجة هذا التحليل قبل نهاية عام 2022.