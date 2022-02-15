بمواصفات مميزة.. شاومي تكشف عن سماعة ذكية جديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة شاومي، عن إطلاق السماعة الذكية IR Control الجديدة، التي تدعم الأشعة تحت الحمراء.

وأوضحت شاومي الصينية أن السماعة الذكية IR Control الجديدة تأتي بأبعاد 95 × 95 × 14 ملم، بينما يبلغ وزنها 625 جراما.

وتم تجهيز السماعة اللاسلكية بمشغل 1.5 بوصة من أجل توفير صوت ذي جودة عالية من جميع الاتجاهات، بالإضافة إلى اثنين من الميكروفونات لتلقي الأوامر الصوتية، علما بأن السماعة تدعم المساعد الصوتي جوجل Assistant، ومن ثم يمكن التحكم في تشغيل الموسيقى أو تجهيزات المنزل الذكي بواسطة الأوامر الصوتية.

سماعة شاومي الذكية

وتم تجهيز السماعة بوحدة إرسال تعمل بالأشعة تحت الحمراء، والتي تتيح إمكانية التحكم في الأجهزة المتوافقة مثل أجهزة التلفاز من شاومي وجهاز بروجيكتور من إبسون ومكيف هواء من ميديا ومصباح السقف بتقنية LED من باناسونيك.

وتوجد على جسم السماعة الذكية الجديدة أزرار للتحكم في شد الصوت أو لكتم الصوت مع بيان ساعة بالجزء الأمامي.

ولم تفصح شاومي بعد عن موعد طرح أو سعر السماعة الذكية IR Control اللاسلكية الجديدة.