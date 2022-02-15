شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحدث الرموز التعبيرية لديها بتصميمات جديدة ثلاثية الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت فى تحديث أكثر من 1800 رمز تعبيري في Microsoft Teams بتصميمات جديدة تعبيرية ثلاثية الأبعاد في Teams، وهو نفس التصميم الذي أعلنت عنه مايكروسوفت العام الماضي لكل من ويندوز و Teams.

بينما تحصل Microsoft Teams على رموز تعبيرية ثلاثية الأبعاد جديدة، أطلقت الشركة إصدارات ثنائية الأبعاد فقط في ويندوز 11 وألمحت مؤخرًا إلى أنها لا تزال تعمل على الرموز التعبيرية ثلاثية الأبعاد لنظام ويندوز.

ويوضح Kaushal Mehta ، وهو عضو في الفريق الهندسي لـ Microsoft Teams ، في منشور مدونة: "سيرى المستخدمون طريقة جديدة لمعظم الرموز التعبيرية للفِرق السابقة، إلى جانب بعض الاختيارات الجديدة، ستستمر جميع الرموز التعبيرية التي تدعم skintone في توفير 6 خيارات من ألوان skintone."

ستظهر الرموز التعبيرية ثلاثية الأبعاد الجديدة في الدردشة والقنوات وفي ردود الفعل في الدردشة أو القنوات أو الاجتماعات المباشرة حسبما نقل موقع The verege.

هناك أيضًا رسوم متحركة لبعض الرموز التعبيرية، للوصول إلى الرموز التعبيرية الجديدة، ما عليك سوى التوجه إلى إعدادات Microsoft Teams حول المعاينة العامة.

وقد يحتاج مسؤولو تكنولوجيا المعلومات إلى تمكين ميزات المعاينة، ولكن بمجرد التمكين، ستظهر الرموز التعبيرية ثلاثية الأبعاد في Microsoft Teams عبر Windows و macOS و iOS و Android و Linux وجميع متصفحات الويب المدعومة.