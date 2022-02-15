شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Private Story Like الجديدة من انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة انستجرام ميزة جديدة يطلق عليها Private Story Like ، والتي تتيح للمستخدمين الإعجاب بقصص انستجرام الخاصة بشخص معين دون إرسال رسالة مباشرة إليه.

وفي السابق كان أي رد أرسلته إلى شخص ما حول قصة - سواء كان رمزًا تعبيريًا أو رسالة كاملة - يظهر كرد في صندوق الوارد الخاص به ؛ باستخدام هذه الميزة الجديدة ، يمكنك إظهار بعض التقدير لقصة ما دون انسداد الرسائل المباشرة الخاصة بالمستخدم حسبما نقل موقع The verege.

ميزة Private Story Like: وقال آدم موسيري ، رئيس إنستجرام ، في مقطع فيديو: " أثناء استعراضك للقصص ، بين إرسال رسالة وتلك الطائرة الورقية الصغيرة ، سيكون هناك رمز قلب". "وإذا نقرت عليه ، فسيتم إرسال إعجاب لمؤلف تلك القصة ، وسيظهر هذا الإعجاب في ورقة العارض ، وليس في سلسلة رسائل DM الخاصة بك معهم."

الجدير بالذكر أن Stories لن يكون لها عدد الإعجابات ، وهو نهج مختلف إلى حد كبير عما اختاره إنستجرام لخلاصات المستخدمين الرئيسية. أمضى إنستجرام (الذي يندرج الآن تحت مظلة Meta) أكثر من عامين في اختبار الاختباء مثل التهم على الخلاصة الرئيسية قبل اتخاذ قرار تركها بشكل افتراضي ، على الرغم من أنه يمكن للمستخدمين اختيار إخفائها في مشاركاتهم.