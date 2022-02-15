شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "الروبوتات" تلعب دورا كبيرا فى الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطر منظمو دورة الألعاب الشتوية في بكين، الاستعانة بالربوتات الصديقة، للمحافظة على سلامة الرياضيين والزوار، إذ تقيس الروبوتات درجات الحرارة، وتقدم المشروبات وتصنع الطعام، وتنظف وتطهر وتعقم ويعلو صوتها لتحذر المخالفين من البشر.

وتم تجهيز مركز الوسائط الرئيسي في القرية الأوليمبية ببكين بروبوتات خدمة تؤدي مجموعة متنوعة من المهام، من تعقيم الأسطح بالأشعة فوق البنفسجية، وقياس درجات حرارة اللاعبين والزائرين إلى إعداد وتقديم الوجبات والمشروبات، بهدف تقليل الاتصال بين البشر، وفقا لموقع الرؤية.



الروبوتات

واستفادت الصين من تجربة استخدام الروبوتات في أولمبياد طوكيو 2021، إذ يتم استخدام مئات الروبوتات في الدورة الحالية، وخاصة أن لدى الصينيين خبرة في استخدام الروبوتات للمساعدة في مكافحة الوباء.

وكل أربع سنوات، يتابع المشاهدون في جميع أنحاء العالم بشغف الرياضات الأولمبية الشتوية المألوفة مثل التزلج على الجليد والتزلج على جبال الألب، ولكن على مر السنين، كان هناك المزيد من الرياضات غير العادية التي تم تنظيمها ذات مرة في الألعاب الشتوية، مثل التزلج والسباق على الجليد بقيادة الخيول.

في دورة الألعاب الشتوية لعام 1928 في سانت موريتز بسويسرا، تسابقت الخيول في البحيرة المتجمدة في منتجع جبال الألب وشاركت في رياضة التزحلق على الجليد، وفقا لموقع هيستورى.

بدأت فكرة استخدام الخيول على الجليد في الدول الاسكندنافية كوسيلة للنقل ونقل الإرساليات العسكرية، وتتضمن لعبة التزلج على الجليد (المترجمة تقريبًا من الكلمات النرويجية لـ "قيادة التزلج") المتزلجين الذين يتم جرهم بواسطة الخيول أو الكلاب أو الحيوانات الأخرى.

في المظهر الأولميبي الوحيد للتزلج على الجليد، استولى سبعة متسابقين من إيطاليا وسويسرا على مقاليد مثبتة بأحزمة خشبية مثبتة على خيول لا تسير على ركاب أثناء تجولهم عبر بحيرة سانت موريتز المجمدة، على الرغم من أن التزلج على الجليد لم يظهر أبدًا في أولمبياد أخرى، إلا أن الرياضة المتخصصة لا تزال قائمة في الدول الاسكندنافية وسويسرا والغرب الأمريكي.