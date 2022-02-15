شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون صوتًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعى للمغازلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور مجموعة من الخبراء برنامج ذكاء اصطناعى جديد يمكنه محاكاة أنماط الكلام المبهجة والتى تستخدم عادة فى المغازلة، مثل التنهدات والأنفاس، حيث تنتج شركة Sonantic، ومقرها لندن بإنجلترا، أصواتًا معبرة من الذكاء الاصطناعى لمجموعة من الاستخدامات، بما فى ذلك أفلام هوليوود وألعاب الكمبيوتر، وذلك لخلق نوع من الاتصال العاطفى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أصدر الخبراء مقطعا بوجه ممثلة لكن بصوت الذكاء الاصطناعى، مصمم لإثبات أنه من الممكن إنشاء لقاءات رومانسية شديدة الواقعية.

كما أنه أثناء تطوير الذكاء الاصطناعى اكتشف الفريق أيضًا بعض الأسرار التى يمكن للبشر استخدامها للتعبير عن المزيد من الرومانسية والمغازلة، بما فى ذلك الابتسام برفق عند التحدث، والحفاظ على وتيرة هادئة ومتسقة.

ويمكن للنماذج الصوتية التى تم إنشاؤها بواسطة Sonantic أن تعبر بالفعل عن السعادة والحزن، لكنها تتطلب أسلوبًا دقيقًا، غير ممكن بلغة بسيطة، بالإضافة إلى كونه غزليًا، فقد طور الفريق أنماطًا خجولة ومثيرة للإعجاب في الكلام، لإضفاء طابع أكثر واقعية على الشخصيات.

بينما يتميز الفيديو الجديد بممثلة حقيقية، يتم إنشاء الصوت بشكل مصطنع بالكامل لها، حيث يقرأ صوت الذكاء الاصطناعى مونولوج عن الحب.

واختار العلماء نجمة لتقودك إلى الاعتقاد بأن الممثلة التى ظهرت فى الفيديو هى التى تقرأ التعليق الصوتى أيضًا، لكنها تكشف أن ما تسمعه لم يقله إنسان أبدًا، "لقد تم إنشاؤه بواسطة جهاز كمبيوتر".

وأظهر البرنامج كيف يمكن للذكاء الاصطناعى الواقعى أن يحاكى أنماط الكلام البشرى، ولقد تمكن من تحقيق صوت غزلى واقعى بفضل الأصوات غير اللفظية، مثل الضحك والتنفس والبكاء والسخرية.