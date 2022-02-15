ألعاب Destiny 2 و Elden Rings و Total War تدعم Nvidia DLSS بالإضافة الى 150 لعبة أخرى

تقنية Nvidia DLSS تقنية تعمل على تحسين أداء الألعاب وتسريعها بشكل كبير مع الحفاظ على جودة الصور والمعروض امامك في اللعبة، هناك أكثر من 150 لعبة داعمة لهذه التقنية الآن، مع وجود Dying Light 2 Stay Human و Phantasy Star Online 2 New Genesis و Sifu من بين أحدث الألعاب لإضافة التقنية في فبراير، الآن العاب Elder Rings و Destiny 2 The Witch Queen وTotal War Warhammer III تدعم هذه التقنية بالإضافة الى تحسين في Nvidia Game Ready Driver كذلك.

تقنية DLSS وتحسين أداء الألعاب مع الرسوميات الجيدة

كما قلنا فهي تقنية لتحسين الاداء مع الحفاظ على مستوى الرسوميات فتجد لعبة مثل Dying Light2 stay human تحصل على أداء مُحسن الى الضعف مع الحفاظ على مستوى الرسوميات مع وجود ميزة تتبع الأشعة RayTracing ستحصل على تجربة رسوميات مميزة، كذلك لعبة Martha is Dead التي ستصدر يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر داعمة للتقنية بالفعل، تقنية DLSS بها ستعطيك تجربة أكثر واقعية وغامرة مع معدل إطارات سلس ومناسب، طبعًا مع وجود تتبع الأشعة هنا أيضًا

بالنسبة للعبة Phantasy Star Online 2 New Genesis فستحصل على تحديث أداء بنسبة 45% ذلك مع أعلى اعدادات رسوميات وأعلى دقة ممكنة، أي انك ستستطيع لعب هذه اللعبة بجودة 4K بمعدل إطارات 60fps على كارت RTX3060، وهناك لعبة SCP: Pandemic التي ستصدر يوم 22 فبراير ستحصل على تحسين أداء بنسبة 90% مما يعني انه بدقة 4K وأعلى إعدادات بأي كارت GeForce RTX ستحصل على أكثر من 100 إطار بالثانية بسهولة

لعبة Shadow Warrior 3 ستحصل على تحسين كبير في الرسوميات مع الأداء عندما يتم اطلاقها في يوم 1 مارس، كذلك لعبة Sifu التي ستحصل على تحسين أداء بنسبة 40% أي أن كل كروت RTX ستستطيع تشغيلها بدقة 4K على معدل إطارات 100fps وأكثر بدون مشاكل، لعبة Supraland Six Inches Under تتحسن بنسبة 65% مما يعني ان كل كروت RTX لن تواجه أي مشاكل في تشغيلها على معدل إطارات 60fps بدقة 4K.

تعريف Game Ready Driver جديد

تم إطلاق برنامج تعريف Game Ready Driver لألعاب Elder Rings و Destiny 2 The Witch Queen وTotal War Warhammer III وذلك لتحسين أداء الألعاب ورسومياتها، تعريفات Game Ready تعمل عليهم شركة Nvidia منذ أعوام عديدة وشهرًا بعد شهر وعامًا بعد عام تبين هذه التعريفات قدرتها على تحسين تجربة الألعاب على الأجهزة المختلفة ذلك بالإضافة الى امكانية تثبيتهم بكل سهولة عن طريق تطبيق GeForce Experience، التعريفات يتم تجهيزها للألعاب شكل مبكر حتى وان لم تصدر اللعبة بعد وتكون جاهزة يوم إطلاق اللعبة للجميع بالفعل.

مسابقة NVIDIA GeForce RTX Keycap

مسابقة أعلنت عنها Nvidia احتفالًا بكل ما يخص كروتRTX يمكنك المشاركة بها وستحصل على أزرار لوحة مفاتيح بتصميم خاص من الشركة، الكمية محدودة من هذه الأزرار والحصول عليها سيكون أمرًا جيدًا لتخصيص لوحة المفاتيح الخاصة بالألعاب الخاصة بك، التفاصيل كاملة على موقع Geforce.com

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