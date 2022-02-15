شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يتيح للمستخدمين الآن إرسال إعجابهم للقصص الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم Meta Instagram طريقة جديدة للأشخاص للتفاعل مع Stories بدءًا من اليوم ، ويمكنك إرسال الإعجاب الخاص عندما يشارك شخص ما صورة أو مقطع فيديو يلفت انتباهك، وفقا لتقرير engadged.

فى السابق ، كانت الطريقة الوحيدة للرد على قصة ما هي إرسال رسالة مباشرة إلى المنشئ أو رد فعل رمز تعبيرى، وفى كلتا الحالتين سيظهر ردك فى البريد الوارد للرسائل ، مما يؤدى إلى ازدحام الواجهة.

وبمجرد أن تتمكن من الوصول إلى الميزة ، ستجد رمز قلب جديد يقع بين قرص "إرسال رسالة" وأيقونة الطائرة، وإذا قررت إرسال قصة مثل شخص ما ، فستظهر فى ورقة العارض والتي يمكنك الوصول إليها من خلال عرض قصتك الخاصة مرة أخرى، ولن يرى الأشخاص الذين يشاهدون قصصك علنًا عددًا مماثلًا.

والفكرة هنا هى التأكد من أن الأشخاص يمكنهم التعبير عن المزيد من الدعم لبعضهم البعض ، ولكن أيضًا لتنظيف الرسائل المباشرة قليلاً ، وقال آدم موسيرى رئيس Instagram أن المراسلة هي أولوية رئيسية بالنسبة لنا ، وجزء كبير من ذلك هو التركيز على الرسائل المباشرة بينك وبين الأشخاص الذين تهتم بهم."

ويضيف Instagram بشكل متكرر ميزات صغيرة ولكنها مفيدة مثل هذه، في الخريف الماضى على سبيل المثال ، أضافت الشركة الخيار إلى حذف الصور ومقاطع الفيديو من الرف الدائرى ولن تغير إبداءات الإعجاب بالقصص طريقة استخدامك لـ Instagram بشكل جذرى ، لكنها إضافة مرحب بها على الرغم من ذلك.